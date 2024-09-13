Косатки стали гірше полювати на риб — науковці пояснили причину

Вчені виявили, що косатки, які живуть поблизу узбережжя США та Канади, стали менш ефективно полювати на риб. Причиною тому став шум кораблів, йдеться у журналі Global Change Biology.

Косатки стали гірше полювати на риб

Хижі ссавці з родини дельфінових полюють завдяки сонару. Це біологічна особливість виду, яка полягає у випромінюванні ультразвуку.

Шум кораблів заважає косаткам ефективно полювати. Він маскує звуки, тому ссавцям важче знаходити здобич.

Дослідники змогли дізнатись, як саме шум заважає косаткам полювати після проведення дослідження. Науковці збирали інформацію про тривалість полювання та її залежність від рівня шуму у морі.

Дослідники помітили цікаву деталь. Самиці швидше припиняли полювання, якщо рівень шуму у морі підіймався.

Самці косаток продовжували шукати здобич. Проте їм рідко вдавалось гарно пополювати.

Підняття шуму всього на 1 децибел знижувало ефективність захоплення здобичі одразу на 12,5%. Цей показник однаковий для обох статей.

При високому рівні шуму у морі ефективність полювання знижувалась на 75-85%.

Косатки — вправні мисливці

Дослідники також помітили, що косатки намагались адаптуватись до змін. При низькому рівні шуму вони починали пірнати глибше, проте при сильному шумі це не мало жодного ефекту.

Що відомо про косаток

Сучасний вид називається Orcinus orca або косатка хижа. Колись на Землі жили ще три види цих ссавців, але вони вимерли.

Хижі косатки зовнішньо сході на дельфінів, але відрізняються чорно-білим забарвленням.

Самці мають висоту до 7 м та вагу до 8 т, а самиці менші: до 6 м висотою та до 4 т вагою. Водні ссавці харчуються рибою.