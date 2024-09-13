Косатки стали хуже охотиться на рыб — ученые объяснили причину

Ученые обнаружили, что косатки, живущие у побережья США и Канады, стали менее эффективно охотиться на рыб. Причиной тому стал шум кораблей, говорится в журнале Global Change Biology.
Главные тезисы
- Шум кораблей в водах у побережья США и Канады маскирует звуки, которые помогают косаткам охотиться за рыбой, что приводит к снижению эффективности их охоты.
- Исследователи обнаружили, что самцы косаток продолжают поиски добычи даже при повышенном уровне шума в море, хотя результативность значительно уменьшается.
- Поднятие уровня шума лишь на 1 децибел снижает шанс захвата добычи косаток на 12,5%.
- При высоком уровне шума показатель эффективности охоты снижается на 75–85%.
Косатки стали хуже охотиться на рыб
Хищные млекопитающие из семейства дельфиновых охотятся благодаря сонару. Это биологическая особенность вида, заключающаяся в излучении ультразвука.
Шум кораблей мешает косаткам эффективно охотиться. Он маскирует звуки, поэтому млекопитающим труднее находить добычу.
Исследователи смогли узнать, как шум мешает косаткам охотиться после проведения исследования. Ученые собирали информацию о продолжительности охоты и ее зависимости от уровня шума в море.
Исследователи заметили интересную деталь. Самки быстрее прекращали охоту, если уровень шума в море поднимался.
Самцы косаток продолжали искать добычу. Однако им редко удавалось хорошо поохотиться.
Поднятие шума всего на 1 децибел снижало эффективность захвата добычи на 12,5%. Этот показатель одинаков для обоих полов.
При высоком уровне шума в море эффективность охоты снижалась на 75-85%.
Исследователи также заметили, что косатки пытались адаптироваться к переменам. При низком уровне шума они начинали нырять поглубже, но при сильном шуме это не имело никакого эффекта.
Что известно о косаток
Современный вид называется Orcinus orca или косатка хищная. Когда-то на Земле жили еще три вида этих млекопитающих, но они вымерли.
Хищные косатки наружно на востоке на дельфинах, но отличаются черно-белой окраской.
Самцы имеют высоту до 7 м и вес до 8 т, а самки меньше: до 6 м высотой и до 4 т весом. Водные млекопитающие питаются рыбой.
Косатки считаются безопасными для человечества. До сих пор не зафиксировано ни одного нападения на человека.
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