Косатки стали хуже охотиться на рыб — ученые объяснили причину

Ученые обнаружили, что косатки, живущие у побережья США и Канады, стали менее эффективно охотиться на рыб. Причиной тому стал шум кораблей, говорится в журнале Global Change Biology.

Косатки стали хуже охотиться на рыб

Хищные млекопитающие из семейства дельфиновых охотятся благодаря сонару. Это биологическая особенность вида, заключающаяся в излучении ультразвука.

Шум кораблей мешает косаткам эффективно охотиться. Он маскирует звуки, поэтому млекопитающим труднее находить добычу.

Исследователи смогли узнать, как шум мешает косаткам охотиться после проведения исследования. Ученые собирали информацию о продолжительности охоты и ее зависимости от уровня шума в море.

Исследователи заметили интересную деталь. Самки быстрее прекращали охоту, если уровень шума в море поднимался.

Самцы косаток продолжали искать добычу. Однако им редко удавалось хорошо поохотиться.

Поднятие шума всего на 1 децибел снижало эффективность захвата добычи на 12,5%. Этот показатель одинаков для обоих полов.

При высоком уровне шума в море эффективность охоты снижалась на 75-85%.

Косатки — искусные охотники

Исследователи также заметили, что косатки пытались адаптироваться к переменам. При низком уровне шума они начинали нырять поглубже, но при сильном шуме это не имело никакого эффекта.

Что известно о косаток

Современный вид называется Orcinus orca или косатка хищная. Когда-то на Земле жили еще три вида этих млекопитающих, но они вымерли.

Хищные косатки наружно на востоке на дельфинах, но отличаются черно-белой окраской.

Самцы имеют высоту до 7 м и вес до 8 т, а самки меньше: до 6 м высотой и до 4 т весом. Водные млекопитающие питаются рыбой.