Ученые в Антарктиде обнародовали фото редкого белого пингвина

Группа исследователей с антарктической станции Гонсалес Видела увидела довольно редкого белого пингвина, которого удалось сфотографировать.

Что известно о редких белых пингвинах в Украине.

Отмечается, что фото были сделаны в начале января этого года. На них самка белых пингвинов вида Джента, у которых обычно красновато-оранжевые клювы и черно-белые перья с белым пятном на макушке.

Ученые объясняют, что необычный белый цвет кожи пингвинов был вызван генной мутацией, получившей название лейцизм.

Эта мутация приводит к тому, оперение или мех теряет пигментацию.

По словам ветеринара Диего Пеналозы, подобные мутации были замечены у жирафов, аллигаторов, китов и бизонов.

Эти мутации вполне естественны и в подавляющем большинстве случаев охватывают менее 1% живых существ на планете.

Однако в отличие от альбиносов, у которых генные мутации влияют на общее производство меланина организмом, лейцизм лишь частично влияет на соответствующие процессы в организме и не затрагивает пигментные клетки в глазах и клюве.

Это заболевание не наносит вреда животным, но все равно может оказаться опасным для пингвина.

Чем отличаются белые пингвины от альбиносов

Лейцизм встречается редко, поскольку он вызван рецессивным геном и может облегчить охоту на животных хищникам.

Типичная черно-белая окраска перьев имеет решающее значение для пингвинов во время ныряния за рыбой.

Биолог и специалист по генетике позвоночных Джулиана Вианна, ученые уже не первый раз видят белого пингвина Дженту.

Еще один редкий белый пингвин был замечен в колонии около 8 лет назад.

Эксперты предполагают, что недавно замеченное животное могло быть тем же пингвином или его родственником.

Это очень интересно, поскольку генетические исследования показали, что у подавляющего большинства пингвинов на Антарктическом полуострове практически нет генетической дифференциации, – объясняет Вианна. Поделиться

Вид Джента занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Он находится под угрозой исчезновения, в основном из-за значительного сокращения популяции на субантарктических островах, на которых они проживают.