Науковці в Антарктиді оприлюднили фото рідкісного білого пінгвіна

Група дослідників з антарктичної станції Гонсалес Відела побачила доволі рідкого білого пінгвіна, якого вдалось сфотографувати.

Що відомо про рідкісних білих пінгвінів в Україні

Зазначається, що фото були зроблені на початку січня цього року. На них самка білих пінгвінів виду Джента, в яких зазвичай червонувато-оранжеві дзьоби та чорно-біле пір'я з білою плямою на маківці.

Науковці пояснюють, що незвичайний білий колір шкіри пінгвінів був викликаний генною мутацією, яка отримала назву лейцизм.

Ця мутація призводить до того, оперення або хутро втрачає пігментацію.

За словами ветеринара Дієго Пеналози, схожі мутації були помічені в жирафів, алігаторів, китів і бізонів.

Ці мутації є цілком природніми і у переважній більшості випадків охоплюють менше 1% живих істот на планеті.

Однак на відміну від альбіносів, в яких генні мутації впливають на загальне виробництво меланіну організмом, лейцизм лише частково впливає на відповідні процеси в організмі і не зачіпляє пігментні клітини в очах та на дзьобі.

Це захворювання не завдає шкоди тваринам, але все одно може виявитися небезпечним для пінгвіна.

Чим відрізняються білі пінгвіни від альбіносів

Лейцизм зустрічається рідко, оскільки він викликаний рецесивним геном і може полегшити полювання на тварин хижакам.

Типове чорно-біле забарвлення пір’я має вирішальне значення для пінгвінів під час пірнання за рибою.

Біолог та фахівець з генетики хребетних Джуліана Віанна, науковці вже не перший раз бачать білого пінгвіна Дженту.

Ще один рідкісний білий пінгвін був помічений у колонії близько 8 років тому.

Експерти припускають, що нещодавно помічена тварина могла бути тим самим пінгвіном або його родичем.

Це дуже цікаво, оскільки генетичні дослідження показали, що у переважної більшості пінгвінів на Антарктичному півострові практично немає генетичної диференціації, - пояснює Віанна. Поширити

Вид Дженту занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи.

Він перебуває під загрозою зникнення, в основному через значне скорочення популяції на субантарктичних островах, на яких вони мешкають.