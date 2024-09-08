По информации ученых, яд служит надежной защитой от врагов для около 15% всех животных на Планете, включая крошечных медуз, гигантских ящериц и змей.

Что известно о самых ядовитых существах на Земле

Медуза Ируканджи — эти крошечные создания достигают размеров всего до 2 см в диаметре, однако щупальца этих медуз могут вытягиваться в длину до 1 метра.

Яд этих медуз может провоцировать синдром Ируканджи, поражая нервную систему и создавая угрозу паралича легких или сердца.

Медуза Ируканджи

Медузы атакуют с помощью клеток, которые создают отдельную прослойку четырех щупалец. Этими щупальцами они выстреливают ядовитые колючки в свою цель.

Утконос — взрослые самцы утконосов имеют специальные шпоры на задних лапах, которые сочетаются с железами, производящими яд.

Больше всего яда эти железы производят в брачный период, когда утконосы ведут борьбу с конкурентами за доступ к самокам.

Эти животные впрыскивают яд, обхватив жертву ногами и вбивая шпоры в плоть. Их яд не смертелен для человека, однако может вызвать отеки и сильную длительную боль.

Черная мамба — одна из самых ядовитых в мире змей, обитающая в Африке и достигающая в длину 2,5 м. Это также одна из самых быстрых змей на Земле, способная двигаться со скоростью до 20 км/ч.

При отсутствии своевременной медицинской помощи укус этой змеи может оказаться смертельным для человека. Каждый клык взрослой черной мамбы содержит от 12 до 20 капель яда, и достаточно двух капель, чтобы убить человека.

Географический конус — один из наиболее ядовитых видов моллюсков, обитающий в рифах Индо-Тихоокеанского региона и достигающий размеров до 15 см длиной.

Отмечается, что яд этих моллюсков содержит до 10 тыс. активных соединений.

Географический конус

При этом противоядия от укуса этих животных не существует. Единственный метод лечения — это поддержание жизни пострадавшего до момента, пока токсины не будут выведены из организма.

От укусов географических конусов за последние 30 лет умерли около 15 человек.

Муравьи-пули — способны нанести один из самых болезненных укусов среди всех других животных. Возле такого укуса может длиться больше суток.

Эти существа достигают размеров не более 2 см, однако обладают мощным жалом.

Они впрыскивают яд, поражающий нервные клетки, отвечающие за восприятие боли, провоцируя паралич в месте укуса.

Их укусы очень болезненны, однако не смертельны для человека.

Комодский варан — это самые большие ящерицы на Земле, способные достигать до 3 м в длину. Они кромсают добычу огромными зазубренными зубами и используют яд, производимый в железах в нижней челюсти для убийства добычи.

Их яд может вызвать шоковую реакцию и блокирует свертываемость крови. В конце концов, это приводит к смерти жертвы.

Лягушка Бруно — является одним из необычных видов ядовитых лягушек. Эти маленькие лягушки впрыскивают свой смертельный яд из-за шипов на голове.

Их яд хранится в кожных железах вокруг головы, готов к введению через костные шипы, выстилающие череп.

Яд этих существ примерно в 25 раз сильнее яда гадюки. Буквально 1 гм яда этого вида может убить 80 человек.

Синекольчатый осьминог — все четыре вида синекильчатых осьминогов: большой синькокольчатый осьминог, южный синекильчатый осьминог, синекожий осьминог и обычный синькокольчатый осьминог могут поместиться на ладони, однако содержат мощный нейротоксин, способный парализовать и привести к парализу и привести.

Противояда против токсина этих животных не существует.

Гадюка Рассела является одной из самых опасных змей на Земле. В Индии от укусов этих змей ежегодно погибает около 58 тыс. человек. Такая высокая смертность связана с тем, что эти змеи часто живут на рисовых полях и атакуют фермеров.

Яд этих змей может вызвать сильное кровотечение, повреждение органов и почечную недостаточность.

Существует противоядие, однако люди в глухой сельской местности чаще всего просто не успевают получить должную помощь.

Сиднейский лейкопаутинный паук — обитает прибрежных районах восточной Австралии. Самки этого паука достигают размеров около 8 см.

Яд, производимый самцами, содержит нейротоксин, который может быть смертельным для человека.

Укус сиднейского воронкопаутинного паука может убить всего за 15 минут, хотя с момента введения противоядия почти 50 лет назад не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Седловая гусеница — является личинками улиток с яркой окраской и ядовитыми колючками. Они встречаются на востоке Соединенных Штатов, от Флориды до Нью-Йорка и даже на западе в Техас.

Колючки остроконечные и полые, они глубоко проникают в ткани жертвы, прежде чем сломаться.

По данным Университета Флориды, яд может вызвать целый ряд симптомов, от крапивницы до анафилактического шока, образования тромбов и кровоизлияний.

Бразильские странствующие пауки — все виды этих пауков ядовиты, а их токсическая смесь поражает нервную и мышечную системы.

Человек испытывает жгучую боль в месте укуса, а также потливость и муравьи по коже. Приблизительно через 30 минут после укуса жертвы могут испытывать судороги, затуманивание зрения, учащенное или замедленное сердцебиение и гипотермию, а также другие симптомы, включая болезненную и длительную эрекцию.

Согласно исследованию, опубликованному в 2000 году, с 1903 года в Бразилии было зафиксировано пятнадцать смертей от этих пауков.

Палестинский желтый скорпион — это один из самых смертельных видов скорпионов в мире. Его укус вызывает боль и паралич.

Эти скорпионы обитают в пустынях и кустарниках от Северной Африки до Ближнего Востока и прячутся под скалами в ожидании добычи.

Их яд вызывает боль, но редко приводит к смерти.

Что известно о самых необычных ядовитых существах

Медленные лори — являются единственными в мире ядовитыми приматами. Эти существа живут в Южной и Юго-Восточной Азии и выделяют токсическое масло из желез на плечах.

При опасности они поднимают руки и лижут эти железы, смешивая масло со слюной, чтобы сделать ядовитый укус.

Медленные Лори

Этот ядовитый укус вызывает гниение плоти. Он может привести к анафилактическому шоку и, в редких случаях, к смерти.

Королевская кобра — это самые длинные ядовитые змеи на Земле, достигающие размеров до 5,5 м. В случае угрозы эти змеи поднимают голову от земли и загораются кожей вокруг головы.

Их яд не самый сильный, однако они могут нанести сразу несколько ударов во время одной атаки с выделением большого количества яда.

Один укус может убить человека примерно через 15 минут.

Огненный муравей красный — эти муравьи обитают в Южной Америке, США и Австралии. Муравьи прикрепляются к коже с помощью нижних челюстей, а затем впрыскивают яд в жертву с помощью жала.

Укусы болезненны и могут вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок, который в редких случаях может привести к летальному исходу.

Внутренний тайпан — это одни из самых ядовитых змей на Земле родом из центральной и восточной Австралии. Эти змеи имеют один из самых сильных ядов среди всех других существ.

По данным Австралийского зоопарка, один укус содержит достаточно яда, чтобы убить 100 человек.

Симптомы укуса внутреннего тайпана включают головную боль, тошноту, боль в животе и паралич. Кроме чрезвычайной силы их яд также содержит специальный фермент, который помогает увеличить скорость всасывания.

Обычная летучая мышь-вампир — размах крыльев этих летучих мышей достигает всего 18 см, однако эти животные являются ядовитыми. Они используют токсины для высасывания крови жертвы.

Обычно они нападают на крупных животных, таких как крупный рогатый скот, лошади, свиньи и овцы, когда они спят.

Бородавчатки — это 5 видов рыб, представители каждого из которых способны наносить ядовитый укус, который может привести к смерти.

Эти рыбы, обитающие в прибрежных рифах Индийского и Тихого океанов, совершенно неподвижно сидят на морском дне, ожидая ничего не подозревающей добычи и проплывающей мимо них.

Укус каменной рыбы может вызвать сильную боль и отек в месте укуса, который может распространиться на оставшиеся ноги или руки в течение нескольких минут.

Черная вдова — небольшой вид пауков, обитающий на юго-востоке США и наносящий неприятные укусы, поскольку их яд является сильнодействующим нейротоксином.

Она вызывает боль в месте укуса, которая затем распространяется на грудь, живот и, возможно, на все тело.

Укусы редко бывают смертельными, но они могут убить детей и пожилых с тяжелыми симптомами, включая судороги и затрудненное дыхание.

Португальские кораблики — ядовитые сифонофоры, напоминающие медуз. Эти существа действительно образуют колонию генетически идентичных особей с разными формами и функциями, которые работают вместе как одно целое.

Их щупальца содержат колючие трубки, парализующие и убивающие добычу. Хотя их жало редко бывает смертельным для человека, оно очень болезненно.

Восточная коричневая змея — это самая смертоносная змея в Австралии. Ее яд вызывает внутреннее кровотечение и паралич. Начатый укус проходит без болевых симптомов.

Восточные коричневые змеи часто встречаются в пригородах и крупных городах, а также на сельскохозяйственных угодьях, что приводит к их регулярному тесному контакту с людьми.

Крылатка полосатая — это красивая, однако смертельно опасная рыба, имеющая ядовитые железы в бороздках позвоночника. Ее яд вызывает нестерпимую боль, нарушение дыхания и паралич.

Эта рыба обитает в Индийском и южной части Тихого океана.

Красноспинный паук — их также называют австралийскими черными вдовами. Часто находят убежище в грудах мусора, сараях и туалетах. Они могут жить практически везде, где есть еда. Укусы этого ядовитого паука — распространенное явление.

Более 250 укусов нуждаются в лечении противоядием ежегодно. Укусы могут быть смертельными, а яд действует на нервы, вызывая боль, мышечную слабость, тошноту и рвоту.

Гелодерма аризонская — эти ядовитые ящерицы обитают на юго-западе США, и их укусы вызывают невыносимую боль.

Они имеют большие рифленые зубы в нижней челюсти, которые выделяют яд, когда монстры жуют. Их яд похож по токсичности на яд западной бриллиантовой гремучей змеи (Crotalus atrox), и у человека вызывает жгучую боль, тошноту и высокое кровяное давление среди других симптомов. В экстремальных случаях может повлечь смерть.

Азиатский гигантский шершень имеют очень болезненное жало и достигают размере до 5 см. Хотя яд менее токсичный, чем у других видов шершней, они могут впрыскивать более одного укуса.

Цветочный еж — считаются одним из самых ядовитых видов морских ежей в мире.

Они доставляют свой яд через когтевидные цветовидные придатки, которые смыкаются, когда приближается добыча, и удерживают ее в ловушке. Укус цветочного ежа вызывает боль, проблемы с дыханием и паралич мышц, может оказаться смертельным.

Терновый венец — эти хищники питаются, выдавливая свой желудок через рот. Затем они вращают свой желудок вокруг кораллов, чтобы переварить ткани.

Яд вызывает боль, рвоту и отек — и боль может длиться долго, поскольку терновые венцы обычно оставляют в своих жертвах элементы, которые приходится удалять хирургическим путем.

Крайт обычный — это одна из самых больших змей в Индии, которая приводит к наибольшему количеству смертей.

Ее яд вызывает мышечный паралич, который может препятствовать движению диафрагмы. Воздух перестает попадать в легкие. Змеи часто кусают людей, которые спят ночью на полу — часто жертвы не знают, что их укусили.

Гигантский шелкопряд — личинки этого шелкопряда, происходящего из Южной Америки, покрыты шипами, которые могут легко пронзить человеческую плоть и впрыснуть чрезвычайно сильный яд.

Их токсический яд вызывает внутреннее кровотечение, и между 1989 и 2001 годами на юге Бразилии от их укусов умер 21 человек

Амазонская гигантская сороконожка — гигантская 30-см сороконожка из Южной Америки является самой большой в мире и способна поедать лягушек, мышей и ящериц. Она впрыскивает яд через когти для захвата добычи и самозащиты.

Для людей ее укусы болезненны, но очень редко бывают смертельными. Дети подвергаются большему риску смерти.

Морская оса — встречаются вдоль северного побережья Австралии и считаются наиболее ядовитыми морскими животными в мире. Щупальца этих медуз могут вырастать до 3 м в длину, каждая нить имеет миллионы крошечных крючков, наполненных ядом.

Их яд смертелен для человека и может привести к летальному исходу уже через несколько минут после укуса. У каждой медузы достаточно яда, чтобы убить более 60 человек.