За інформацією науковців, отрута слугує надійним захистом від ворогів для близько 15% від всіх тварин на Планеті, включаючи крихітних медуз, гігантських ящірок та змій.

Що відомо про найбільш отруйних істот на Землі

Медуза Іруканджі - ці крихітні створіння досягають розмірів усього до 2 см в діаметрі, однак щупальця цих медуз можуть витягатись у довжину до 1 метра.

Отрута цих медуз може провокувати синдром Іруканджі, вражаючи нервову систему, та створюючи загрозу паралічу легень або серця.

Медуза Іруканджі

Медузи атакують за допомогою клітин, які створюють окремий прошарок чотирьох їхніх щупалець. Цими щупальцями вони вистрілюють отруйні колючки у свою ціль.

Качкодзьоб - дорослі самці качкодзьобів мають спеціальні шпори на задніх лапах, які поєднуються із залозами, що виробляють отруту.

Найбільше отрути ці залози виробляють у шлюбний період, коли качкодзьоби ведуть боротьбу із конкурентами за доступ до самок.

Ці тварини впорскують отруту, обхопивши жертву ногами і вбиваючи шпори в плоть. Їхня отрута не смертельна для людини, однак може викликати набряки та сильний тривалий біль.

Чорна мамба - одна з найотруйніших у світі змій, яка мешкає в Африці і досягає у довжину 2,5 м. Це також одна з найшвидших змій на Землі, здатна рухатись із швидкістю до 20 км/год.

За відсутності вчасної медичної допомоги укус цієї змії може виявитись смертельним для людини. Кожне ікло дорослої чорної мамби містить від 12 до 20 крапель отрути, і достатньо лише двох крапель, щоб убити людину.

Географічний конус - один з найбільш отруйних видів молюсків, що мешкає в рифах Індо-Тихоокеанського регіону і досягає розмірів до 15 см завдовжки.

Зазначається, що отрута цих молюсків містить до 10 тис активних сполук.

Географічний конус

При цьому протиотрути від укусу цих тварин не існує. Єдиний метод лікування, це підтримання життя постраждалого до моменту, поки токсини не буде виведено з організму.

Від укусів географічних конусів за останні 30 років померло близько 15 осіб.

Мурахи-кулі - здатні завдати один з найболючіших укусів серед усіх інших тварин. Біля після такого укусу може тривати більше доби.

Ці істоти досягають розмірів не більше 2 см, однак мають потужне жало.

Вони впорскують отруту, яка вражає нервові клітини, що відповідають за сприйняття болю, провокуючи параліч у місці укусу.

Їхні укуси дуже болючі, однак не смертельні для людини.

Комодський варан - це найбільші ящірки на Землі, здатні досягати до 3 м у довжину. Вони шматують здобич величезними зазубреними зубами та використовують отруту, що виробляється в залозах у нижній щелепі для вбивства здобичі.

Їхня отрута може викликати шокову реакцію та блокує згортання крові. Зрештою це призводить до смерті жертви.

Жаба Бруно - є одним з незвичайних видів отруйних жаб. Ці маленькі жаби впорскують свою смертельну отруту через шипи на голові.

Їх отрута зберігається в шкірних залозах навколо голови, готова до введення через кісткові шипи, що вистилають череп.

Отрута цих істот приблизно в 25 разів сильніша за отруту гадюки. Буквально 1 гм отрути цього виду може вбити 80 людей.

Синьокільчастий восьминіг - усі чотири види синьокільчастих восьминогів: великий синьокільчастий восьминіг, південний синьокільчастий восьминіг, синьошкірий восьминіг і звичайний синьокільчастий восьминіг можуть поміститись на долоні, однак містять потужний нейротоксин, здатний паралізувати та призвести до смерті людини буквально за кілька хвилин.

Протиотрути проти токсину цих тварин не існує.

Гадюка Рассела - є однією з найнебезпечніших змій на Землі. В Індії від укусів цих змій щорічно гине близько 58 тис людей. Така висока смертність пов’язана із тим, що ці змії часто мешкають на рисових полях і атакують фермерів.

Отрута цих змій може викликати сильну кровотечу, пошкодження органів і ниркову недостатність.

Існує протиотрута, однак люди у глухій сільскій місцевості частіше за все просто не встигають отримати належну допомогу.

Сіднейський лійкопавутинний павук - мешкає прибережних районах східної Австралії. Самки цього паука досягають розмірів близько 8 см.

Отрута, яку виробляють самці, містить нейротоксин, який може бути смертельним для людини.

Укус сіднейського лійкопавутинного павука може вбити всього за 15 хвилин, хоча з моменту запровадження протиотрути майже 50 років тому не було зафіксовано жодного смертельного випадку.

Сідлова гусениця - є личинками слимаків із яскравим забарвленням і отруйними колючками. Вони зустрічаються на сході Сполучених Штатів, від Флориди до Нью-Йорка і навіть на заході до Техасу.

Колючки загострені і порожнисті, вони глибоко проникають у тканини жертви, перш ніж зламатися.

За даними Університету Флориди, отрута може викликати цілий ряд симптомів, від кропив'янки до анафілактичного шоку, утворення тромбів і крововиливів.

Бразильські мандрівні павуки - усі види цих павуків отруйні, а їхня токсична суміш вражає нервову і м’язову системи.

Людина відчуває пекучий біль у місці укусу, а також пітливість і мурашки по шкірі. Приблизно через 30 хвилин після укусу жертви можуть відчувати судоми, затуманення зору, прискорене або уповільнене серцебиття і гіпотермію, а також інші симптоми, включаючи болісну і тривалу ерекцію.

Згідно з дослідженням, опублікованим у 2000 році, з 1903 року в Бразилії було зафіксовано п'ятнадцять смертей від цих павуків.

Палестинський жовтий скорпіон - це один з найбільш смертельних видів скорпіонів у світі. Його укус спричиняє біль і параліч.

Ці скорпіони мешкають у пустелях і чагарниках від Північної Африки до Близького Сходу і ховаються під скелями в очікуванні здобичі.

Їхня отрута викликає біль, однак рідко призводить до смерті.

Що відомо про найбільш незвичайних отруйних істот

Повільні лорі - є єдиними у світі отруйними приматами. Ці істоти мешкають у Південній та Південно-Східній Азії та виділяють токсичну олію із залоз на плечах.

У разі небезпеки вони підіймають руки і лижуть ці залози, змішуючи олію зі слиною, щоб зробити отруйний укус.

Повільні Лорі

Цей отруйний укус викликає гниття плоті. Він також може призвести до анафілактичного шоку і, в рідкісних випадках, до смерті.

Королівська кобра - це найдовші отруйні змії на Землі, які досягають розмірів до 5,5 м. У разі загрози ці змії піднімають голову від землі і спалахують шкірою навколо голови.

Їхня отрута не є найсильнішою, однак вони мають змогу завдати одразу кілька ударів під час однієї атаки із виділенням великої кількості отрути.

Один укус може вбити людину приблизно за 15 хвилин.

Вогняна мураха червона - ці мурахи мешкають у Південній Америці, США та Австралії. Мурахи прикріплюються до шкіри за допомогою нижніх щелеп, а потім впорскують отруту в жертву за допомогою жала.

Укуси болючі і можуть викликати алергічні реакції, включаючи анафілактичний шок, який у рідкісних випадках може призвести до летального результату

Внутрішній тайпан - це одні з найбільш отруйних змій на Землі родом з центральної та східної Австралії. Ці змії мають одну з найсильніших отрут серед всіх інших істот.

За даними Австралійського зоопарку, один укус містить достатньо отрути, щоб убити 100 людей.

Симптоми укусу внутрішнього тайпана включають головний біль, нудоту, біль у животі та параліч. Окрім надзвичайної сили, їхня отрута також містить спеціальний фермент, який допомагає збільшити швидкість всмоктування.

Звичайний кажан-вампір - розмах крил цих кажанів досягає усього 18 см, однак ці тварини є отруйними. Вони використовують токсини для висмоктування крові жертви.

Зазвичай вони нападають на великих тварин, таких як велика рогата худоба, коні, свині та вівці, коли ті сплять.

Бородавчатки - це 5 видів риб, представники кожного з яких здатні завдавати отруйного укусу, який може призвести до смерті.

Ці риби, що мешкають у прибережних рифах Індійського і Тихого океанів, абсолютно нерухомо сидять на морському дні, чекаючи на здобич, яка нічого не підозрює і пропливає повз них.

Укус кам'яної риби може викликати сильний біль і набряк у місці укусу, який може поширитися на решту ноги або руки протягом декількох хвилин.

Чорна вдова - невеликий вид павуків, що мешкає на південному сході США і завдає неприємних укусів, оскільки їхня отрута є сильнодіючим нейротоксином.

Вона викликає біль у місці укусу, який потім поширюється на груди, живіт і, можливо, на все тіло.

Укуси рідко бувають смертельними, але вони можуть вбити дітей і літніх людей з важкими симптомами, включаючи судоми і утруднене дихання.

Португальські кораблики - отруйні сифонофори, що нагадують медуз. Ці істоти насправді утворюють колонію генетично ідентичних особин з різними формами та функціями, які працюють разом як одне ціле.

Їхні щупальця містять колючі трубки, які паралізують і вбивають здобич. Хоча їхнє жало рідко буває смертельним для людини, воно надзвичайно болюче.

Східна коричнева змія - це найбільш смертоносна змія у Австралії. Її отрута викликає внутрішню кровотечу і параліч. На почату укус проходить без больових симптомів.

Східні коричневі змії часто зустрічаються в передмістях і великих містах, а також на сільськогосподарських угіддях, що призводить до їх регулярного тісного контакту з людьми.

Крилатка смугаста - це красива, однак смертельно небезпечна риба, яка має отруйні залози в борозенках хребта. Її отрута викликає нестерпний біль, порушення дихання і параліч.

Ця риба мешкає в Індійському та південній частині Тихого океану.

Червоноспинний павук - їх також називають австралійськими чорними вдовами. Часто знаходять притулок у купах сміття, сараях і туалетах. Вони можуть жити практично скрізь, де є їжа. Укуси цього отруйного павука є поширеним явищем.

Понад 250 укусів потребують лікування протиотрутою щороку. Укуси можуть бути смертельними, а отрута діє на нерви, викликаючи біль, м'язову слабкість, нудоту і блювоту.

Гелодерма аризонська - ці отруйні ящірки мешкають на південному заході США, і їхні укуси викликають нестерпний біль.

Вони мають великі рифлені зуби в нижній щелепі, які виділяють отруту, коли монстри жують. Їх отрута схожа за токсичністю на отруту західної діамантової гримучої змії (Crotalus atrox), і у людини викликає пекучий біль, нудоту і високий кров'яний тиск, серед інших симптомів. В екстремальних випадках може спричинити смерть.

Азійський гігантський шершень - мають дуже болюче жало і досягають розмірі до 5 см. Хоча їхня отрута менш токсична, ніж у інших видів шершнів, вони можуть впорскувати більше за один укус.

Квітковий їжак - вважаються одним з найбільш отруйних видів морських їжаків у світі.

Вони доставляють свою отруту через кігтеподібні квіткоподібні придатки, які змикаються, коли здобич наближається, і утримують її в пастці. Укус квіткового їжака викликає біль, проблеми з диханням і параліч м'язів, може виявитись смертельним.

Терновий вінець - ці хижаки харчуються, видавлюючи свій шлунок через рот. Потім вони обертають свій шлунок навколо коралів, щоб перетравити тканини.

Отрута викликає біль, блювоту і набряк – і біль може тривати довго, оскільки тернові вінці зазвичай залишають у своїх жертвах елементи, які доводиться видаляти хірургічним шляхом.

Крайт звичайний - це одна з найбільших змій в Індії, яка призводить до найбільшої кількості смертей.

Її отрута викликає м'язовий параліч, який може перешкоджати руху діафрагми. Повітря перестає потрапляти до легенів. Змії часто кусають людей, які сплять вночі на підлозі – часто жертви не знають, що їх укусили.

Гігантський шовкопряд - личинки цього шовкопряда, що походить з Південної Америки, вкриті шипами, які можуть легко проколоти людську плоть і впорснути надзвичайно сильну отруту.

Їх токсична отрута викликає внутрішню кровотечу, і між 1989 і 2001 роками на півдні Бразилії від їх укусів померла 21 людина

Амазонська гігантська сороконіжка - гігантська 30-см сороконіжка з Південної Америки є найбільшою у світі і здатна поїдати жаб, мишей та ящірок. Вона впорскує отруту через кігті для захоплення здобичі та самозахисту.

Для людей її укуси болючі, але дуже рідко бувають смертельними. Діти піддаються більшому ризику смерті.

Морська оса - зустрічаються вздовж північного узбережжя Австралії і вважаються найбільш отруйними морськими тваринами у світі. Щупальця цих медуз можуть виростати до 3 м завдовжки, кожна нитка має мільйони крихітних гачків, наповнених отрутою.

Їх отрута смертельна для людини і може призвести до летального результату вже через кілька хвилин після укусу. Кожна медуза має достатньо отрути, щоб вбити понад 60 людей.