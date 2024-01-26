Многие до сих пор верят в то, что сахарозаменители являются безопасной и полезной альтернативой обычному сахару. Однако, как отмечают иностранные ученые, это не так. Одна из главных болезней, которую они могут спровоцировать, – диабет.
Почему сахарозаменители действительно опасны для здоровья
Почти всем известно такие названия как аспартам, сукралоза и стевия – это одни из самых популярных подсластителей, которые добавляют даже в детское питание.
В статье иностранных специалистов, опубликованной журналом JAMA Pediatrics, речь идет о том, что проведение масштабных исследований влияния сахарозаменителей на здоровье детей крайне важно.
Ученая и ее команда призывает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ограничить использование несахарных подсластителей в продуктах питания и напитках, предназначенных для детей, пока не появятся более убедительные доказательства их пользы или вреда.
Сахарозаменители могут спровоцировать диабет
По словам ученых, исследования среди взрослых подтверждают связь между потреблением несахарных подсластителей и диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.
Несмотря на то, что результаты обсервационных исследований ограничены, недавние клинические исследования с участием взрослых демонстрируют, что искусственные подсластители не метаболически инертны.
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