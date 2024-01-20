Ученые научили ИИ прогнозировать продолжительность жизни и вероятность внезапной смерти

Американские и датские ученые создали алгоритм, позволяющий на основе искусственного интеллекта предусматривать продолжительность жизни и риски неожиданной смерти.

Что известно о новом алгоритме предсказания продолжительности жизни

Отмечается, что в рамках разработанного алгоритма ИИ использует информацию из глобального реестра демографической ситуации, среди которой состояние образования в разных регионах мира, уровень заработной платы, количество рабочих часов, жилищные условия и доступ к качественным медицинским услугам.

Алгоритм уже получил название life2vec и способен предполагать риск внезапной смерти.

В частности, механизм работы ИИ аналогичен тому, что работает в ChatGPT.

Алгоритм life2vec использует для работы данные 6 млн. жителей Дании за период с 2008-го по 2015 год.

По словам Суне Леманна из Технического университета Дании, руководившего исследованием, опубликованным в декабре 2023 года в Nature Computational Science, реализация идеи нового алгоритма ИИ для прогнозирования продолжительности жизни не удивительна.

Я думаю, что сходство между текстом и жизнью глубоко и многогранно. Для меня смысл, что наш алгоритм может предусмотреть следующий шаг в человеческой жизни, - подчеркнул ученый. Поделиться

Что известно о первых результатах работы алгоритма

Отмечается, что группа исследователей из Копенгагенского университета и Северо-восточного университета в Бостоне создала запас слов на основе жизненных событий, что похоже на некий искусственный язык, который можно использовать для построения предложений.

Образец предложения может быть следующим: "В течение третьего года обучения в средней школе-интернате Гермиона посещала пять курсов по выбору".

Алгоритм обучали на выборке из 100 тыс. человек в возрасте 35-65 лет, половина из которых умерли в период с 2016-го по 2020 год. life2vec правильно определил смерть в 79% случаев (случайное угадывание дает 50% показателей).