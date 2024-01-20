Вчені навчили ШІ прогнозувати тривалість життя і ймовірність раптової смерті
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені навчили ШІ прогнозувати тривалість життя і ймовірність раптової смерті

ШІ навчили передбачати смерть
Джерело:  The Financial Times

Американські та датські науковці створили алгоритм, який дозволяє на основі штучного інтелекту передбачати тривалість життя і ризики несподіваної смерті. 

Що відомо про новий алгоритм передбачення тривалості життя

Зазначається, що у рамках розробленного алгоритму ШІ використовує інформацію з глобального реєстру демографічної ситуації, серед якої, стан освіти у різних регіонах світу, рівень заробітної платні, кількість робочих годин, житлові умови та доступ до якісних медичних послуг.

Алгоритм вже отримав назву life2vec і здатний передбачати ризик раптової смерті.

Зокрема, механізм роботи ШІ аналогічний тому, що працює у ChatGPT.

Алгорітм life2vec використовує для роботи дані 6 млн жителів Данії за період з 2008-го до 2015 року.

За словами Суне Леманна з Технічного університету Данії, який керував дослідженням, опублікованим у грудні 2023 року в Nature Computational Science, реалізація ідеї нового алгорітму ШІ для прогнозування тривалості життя не є дивною.

Я думаю, що подібність між текстом і життям глибока й багатогранна. Для мене є сенс, що наш алгоритм може передбачити наступний крок у людському житті, - підкреслив науковець.

Що відомо про перші результати роботи алгоритму

Зазначається, що група дослідників з Копенгагенського університету та Північно-східного університету в Бостоні створила запас слів на основі життєвих подій, що схоже на таку собі штучну мову, яку можна використовувати для побудови речень.

Зразок речення може бути таким: "Протягом третього року навчання в середній школі-інтернаті Герміона відвідувала п’ять курсів за вибором".

Алгоритм навчали на вибірці зі 100 тис людей у віці 35-65 років, половина з яких померли в період з 2016-го до 2020 року. life2vec правильно визначив смерть 79% випадків (випадкове вгадування дає 50% показників).

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