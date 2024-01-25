Ученые разработали способ восстановления слуха у глухих от рождения детей

По словам группы ученых, редкое генетическое заболевание отоферлиновой глухотой, которая может быть наследственной, можно вылечить.

Что известно о способности излечить врожденную глухоту

Отоферлиновая глухота является чрезвычайно редким заболеванием, вызванным мутацией в гене отоферлина (белка, благодаря которому нервные клетки превращают звуковые вибрации в сигналы, способные интерпретировать мозг) в одном гене.

Согласно разработанной учеными методике, необходимо произвести замену больного гена здоровым.

Генетические мутации вызывают от 1% до 8% случаев врожденной глухоты и довольно редки – всего 200 тыс человек в мире страдают отоферлиновой глухотой.

В частности, в терапии ученые используют модифицированные вирусы для доставки рабочих генов к внутреннему уху.

По результатам исследований, обнародованных в журнале The Lancet, метод эффективен для большинства пациентов.

Однако для одобрения подобной терапии необходимо провести ряд экспериментов.

Результаты этого исследования действительно великолепны. Мы увидели, что слуховые способности детей улучшаются неделю за неделей, – отмечает научный сотрудник лаборатории Eaton-Peabody в Mass Eye and Ear и доцент Гарвардского медицинского университета Чжэн-И Чен. Поделиться

В испытании генной терапии уже успели принять участие шесть детей в возрасте от одного до шести лет.

У каждого из них врачами была диагностирована полная потеря слуха.

Что известно об испытаниях и результатах

Во время испытания каждому ребенку вводили модифицированные гены в ухо через мембрану, отделяющую среднее ухо от внутреннего.

Врачи ожидали, что у пяти детей слух восстановится в течение 26 недель.

Их ожидания сбылись: слух улучшился примерно через четыре-шесть недель после лечения, а вместе с тем и речи.

Трое из пяти детей имели импланты в нелеченных ушах.

Они помогают улучшить слух, фактически минуя внутреннее ухо, прокладывая звук еще один путь к мозгу.

Благодаря ему ребенок может слышать, но не столь качественно.

Исследователи отмечают, что после применения генной терапии дети стали лучше воспринимать язык, а также общаться без имплантов.

Во время испытания каждому ребенку вводили модифицированные гены в ухо через мембрану, отделяющую среднее ухо от внутреннего.

Врачи ожидали, что у пяти детей слух восстановится в течение 26 недель.

Их ожидания сбылись: слух улучшился примерно через четыре-шесть недель после лечения, а вместе с тем и речи.

Трое из пяти детей имели импланты в нелеченных ушах.

Они помогают улучшить слух, фактически минуя внутреннее ухо, прокладывая звук еще один путь к мозгу. Благодаря ему ребенок может слышать, но не столь качественно.

Исследователи отмечают, что после применения генной терапии дети стали лучше воспринимать язык, а также общаться без имплантов.

Прошло четыре месяца после начала терапии. Теперь у него наблюдается только легкая форма глухоты.