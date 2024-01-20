Почти вся поверхность Луны покрыта пылью. Но частицы этой пыли из-за отсутствия ветра и других погодных явлений, как на Земле, не гладкие. Частицы пыли имеют заостренные края и электростатически заряженные. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research-Planets, впервые обнаружили на поверхности Луны аномальные камни метрового размера, покрытые пылью и обладающие уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии.

Ученые обнаружили большие камни с уникальными свойствами на Луне

Для своего исследования ученые использовали снимки, сделанные космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, вращающимся вокруг Луны.

Известно, что на поверхности Луны есть магнитные аномалии, в том числе рядом с регионом Рейнер Гамма. Но вопрос о том, могут ли камни на Луне быть магнитными никогда не изучались учеными. Поэтому ученые впервые изучили взаимодействие пыли с камнями в регионе Рейнер Гамма, а если точнее, то изменения отражающих свойств этих камней.

Поначалу ученых интересовали треснутые камни. Они использовали искусственный интеллект для поиска поврежденных камней на поверхности Луны. Но в результате они обнаружили аномальные камни метрового размера. Эти камни имеют характерные участки и темные участки и сильно отличаются от всех остальных, поскольку рассеивают меньше света, чем другие камни. Ученые считают, что это связано с особой структурой пыли, которая их покрывает, в частности с плотностью и размером частиц пыли.

Обычно лунная пыль отражает много света, но когда пыль уплотняется, общая яркость обычно увеличивается. Но у этих камней все происходит по-другому. Ученые выяснили, что лишь некоторые камни на Луне обладают слоем пыли с особыми отражательными свойствами. Пыль на этих камнях отражает солнечный свет иначе, чем на ранее известных камнях.

Хотя это очень важное открытие, все же ученые еще находятся на ранних стадиях понимания этой пыли и ее взаимодействия с камнями. В ближайшее время ученые хотят продолжить свое исследование, чтобы понять, какие процессы приводят к взаимодействию пыли и камней и образованию особой структуры пыли. К числу этих процессов относится, например, подъем пыли за счет электростатического заряда или взаимодействия солнечного ветра с местными магнитными полями.

Лучшее понимание движения пыли на Луне может помочь при планировании предстоящих полетов человека на спутник Земли. Ведь известно, что пыль создает множество проблем для оборудования и скафандров.