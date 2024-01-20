Вчені виявили великі камені з унікальними властивостями на Місяці
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені виявили великі камені з унікальними властивостями на Місяці

Місяць
Джерело:  Phys.org

Майже вся поверхня Місяця вкрита пилом. Але частинки цього пилу через відсутність вітру та інших погодних явищ, як на Землі, не є гладкими. Натомість частинки пилу мають загострені краї та електростатично заряджені. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research-Planets, вперше виявили на поверхні Місяця аномальні камені метрового розміру, які вкриті пилом і володіють унікальними властивостями, такими як магнітні аномалії.

Вчені виявили великі камені з унікальними властивостями на Місяці

Для свого дослідження вчені використовували знімки, зроблені космічним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця.

Відомо, що на поверхні Місяця є магнітні аномалії, зокрема поруч із регіоном Рейнер Гамма. Але питання про те, чи може каміння на Місяці бути магнітним ніколи не вивчалося вченими. Тому вчені вперше вивчили взаємодію пилу з камінням у регіоні Рейнер Гамма, а якщо точніше, то зміни у відбивних властивостях цих каменів.

Спочатку вчених цікавили тріснуті камені. Вони використовували штучний інтелект для пошуку таки пошкоджених каменів на поверхні Місяця. Але в результаті вони виявили аномальні камені метрового розміру. Ці камені мають характерні ділянки темні ділянки і сильно відрізняються від усіх інших, оскільки розсіюють менше світла, ніж інші камені. Науковці вважають, що це пов'язано з особливою структурою пилу, який їх вкриває, зокрема з щільністю та розміром частинок пилу.

Зазвичай місячний пил відбиває багато світла, але, коли пил ущільнюється, загальна яскравість зазвичай збільшується. Але у цих каменів все відбувається інакше. Вчені з'ясували, що лише деякі камені на Місяці мають шар пилу з особливими відбивними властивостями. Пил на цих каменях відбиває сонячне світло інакше, ніж на раніше відомих каменях.

Хоча це дуже важливе відкриття, все ж вчені ще перебувають на ранніх стадіях розуміння цього пилу та його взаємодії з камінням. Найближчим часом вчені хочуть продовжити своє дослідження, щоб зрозуміти, які процеси призводять до взаємодії пилу та каміння й утворення особливої структури пилу. До цих процесів належить, наприклад, підйом пилу за рахунок електростатичного заряду або взаємодії сонячного вітру з місцевими магнітними полями.

Краще розуміння руху пилу на Місяці може допомогти при плануванні майбутніх польотів людини на супутник Землі. Адже відомо, що пил створює безліч проблем для обладнання і для скафандрів.

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