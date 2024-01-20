Ученые показали, что растения окружены тонким туманом переносимых воздухом соединений, используемых для защиты и общения. Как и запахи, обнаруженные соединения отпугивают голодных травоядных и могут даже предупреждать растения о приближении хищников.

Ученые впервые записали разговор между растениями на видео

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, команда японских исследователей в режиме реального времени записала общение растений, чтобы понять, как они получают и реагируют на сообщения об опасности.

Исследователи знали о таких защитных механизмах растений от 1980-х годов и до настоящего времени обнаружили их более чем в 80 видах растений. Сейчас группа исследователей смогла снять на видео, как растения получают и реагируют на воздушные сигналы тревоги.

Биологи из Университета Сайтама в Японии Юри Аратани и Такуя Уемура со своей командой провели интересный эксперимент.

Первое, они генетически изменили растения, наделив их клетки биосенсором, флуоресцировавшим зеленым. Это позволило наблюдать за происходящим внутри растения с помощью флуоресцентного микроскопа.

Далее они собрали ЛОС (летучие органические соединения), выделяющие поврежденные насекомыми растения, и перенесли их на неповрежденных соседей.

Мы сконструировали оборудование для перекачки ЛОС, выбрасываемые из растений, которыми питаются гусеницы, на неповрежденные соседние растения и объединили его с системой флуоресцентной визуализации в реальном времени. Эта инновационная установка визуализировала вспышки флуоресценции, распространяющиеся в растении горчицы Arabidopsis thaliana после воздействия ЛОС, выделяемых из поврежденного насекомыми растения, рассказали исследователи. Поделиться

Анализируя воздушные соединения, исследователи обнаружили, что два соединения под названием Z-3-HAL и E-2-HAL индуцируют кальциевые сигналы в Arabidopsis. Следует отметить, что передача сигналов кальция также используется клетками человека для общения.