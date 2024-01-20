Учені показали, що рослини оточені тонким туманом сполук, що переносяться повітрям, які використовуються для захисту й спілкування. Як і запахи, виявлені сполуки відлякують голодних травоїдних і можуть навіть попереджати рослин про наближення хижаків.

Вчені вперше записали розмову між рослинами на відео

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, команда японських дослідників у режимі реального часу записала спілкування рослин, щоб зрозуміти, як вони отримують і реагують на повідомлення про небезпеку.

Дослідники знали про такі захисні механізми рослин від 1980-х років і до теперішнього часу виявили їх у понад 80 видів рослин. Зараз же група дослідників змогла зняти на відео, як рослини отримують і реагують на повітряні сигнали тривоги.

Біологи з Університету Сайтама в Японії Юрі Аратані й Такуя Уємура зі своєю командою провели цікавий експеримент.

Перше, вони генетично змінили рослини, наділивши їх клітини біосенсором, що флуоресціював зеленим. Це дозволило спостерігати за тим, що відбувається всередині рослини, за допомогою флуоресцентного мікроскопу.

Далі вони зібрали ЛОС (леткі органічні сполуки), які виділяють пошкоджені комахами рослини, та перенесли їх на непошкоджених сусідів.

Ми сконструювали обладнання для перекачування ЛОС, що викидаються з рослин, якими живляться гусениці, на непошкоджені сусідні рослини та об’єднали його з системою флуоресцентної візуалізації в реальному часі. Ця інноваційна установка візуалізувала спалахи флуоресценції, що поширюються в рослині гірчиці Arabidopsis thaliana після впливу ЛОС, що виділяються з пошкодженої комахами рослини, — розповіли дослідники. Поширити

Аналізуючи повітряні сполуки, дослідники виявили, що дві сполуки під назвою Z-3-HAL і E-2-HAL індукують кальцієві сигнали в Arabidopsis. Варто відзначити, що передавання сигналів кальцію також використовується клітинами людини для спілкування.