Чимало людей досі вірять в те, що цукрозамінники є чудовою та корисною альтернативою звичайному цукру. Однак, як зазначають іноземні вчені, це не так. Одна з головних хвороб, яку вони можуть спровокувати, — діабет.
Чому цукрозамінники насправді небезпечні для здоров’я
Майже усім відомо такі назви як аспартам, сукралоза та стевія — це одні з найпопулярніших підсолоджувачів, які додають навіть у дитяче харчування.
У статті іноземних фахівців, яку опублікував журнал JAMA Pediatrics, йдеться про те, що проведення масштабних досліджень впливу цукрозамінників на здоров’я дітей є вкрай важливим.
Науковиця та її команда закликає Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США обмежити використання нецукрових підсолоджувачів у продуктах харчування та напоях, призначених для дітей, доки не з’являться більш переконливі докази їхньої користі чи шкоди.
Цукрозамінники можуть спровокувати діабет
За словами вчених, дослідження серед дорослих підтверджують зв’язок між споживанням нецукрових підсолоджувачів і діабетом 2 типу, серцево-судинними захворюваннями та смертністю.
Попри те, що результати обсерваційних досліджень обмежені, нещодавні клінічні дослідження за участю дорослих демонструють, що штучні підсолоджувачі не є метаболічно інертними.
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