Науковці попередили про серйозну небезпеку цукрозамінників
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці попередили про серйозну небезпеку цукрозамінників

цукрозамінники
Джерело:  online.ua

Чимало людей досі вірять в те, що цукрозамінники є чудовою та корисною альтернативою звичайному цукру. Однак, як зазначають іноземні вчені, це не так. Одна з головних хвороб, яку вони можуть спровокувати, — діабет.

Чому цукрозамінники насправді небезпечні для здоров’я

Майже усім відомо такі назви як аспартам, сукралоза та стевія — це одні з найпопулярніших підсолоджувачів, які додають навіть у дитяче харчування.

У статті іноземних фахівців, яку опублікував журнал JAMA Pediatrics, йдеться про те, що проведення масштабних досліджень впливу цукрозамінників на здоров’я дітей є вкрай важливим.

Враховуючи постійну невизначеність щодо їх ролі в раціоні харчування та накопичення доказів, що свідчать про потенційний несприятливий вплив на здоров’я, обережний підхід до нецукрових підсолоджувачів є виправданим, особливо коли мова йде про дітей, — зазначила провідний авторка статті Елісон Сильветскі, доцентка кафедри фізичної активності та харчування в Школі громадського здоров’я Інституту Мілкена при Університеті Джорджа Вашингтона.

Науковиця та її команда закликає Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США обмежити використання нецукрових підсолоджувачів у продуктах харчування та напоях, призначених для дітей, доки не з’являться більш переконливі докази їхньої користі чи шкоди.

Цукрозамінники
Фото: unsplash

Цукрозамінники можуть спровокувати діабет

За словами вчених, дослідження серед дорослих підтверджують зв’язок між споживанням нецукрових підсолоджувачів і діабетом 2 типу, серцево-судинними захворюваннями та смертністю.

Попри те, що результати обсерваційних досліджень обмежені, нещодавні клінічні дослідження за участю дорослих демонструють, що штучні підсолоджувачі не є метаболічно інертними.

Навпаки, тривале їх вживання у дорослих призводить до непереносимості глюкози, інсулінорезистентності та змін у мікробіоті кишечника. Водночас, продукти, що мають такі додатки, часто містять надмірну кількість речовин, що викликають занепокоєння у лікарів.

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