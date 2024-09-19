Ученые нашли способ сделать молоко коров более экологичным

Исследователи добавляли в рацион коров модифицированную глину и животные стали синтезировать на треть меньше метана. Именно из-за этого газа коровье молоко считается неэкологическим продуктом. Большой рогатый скот выбрасывает до 40% от всего метана в атмосфере.
Главные тезисы
- Добавление модифицированной глины в рацион коров снизило синтез метана на треть.
- Ученые наблюдали подавление активности определенных микроорганизмов в желудке коров. Они выдвинули гипотезу, что это может оказать положительное влияние на пищеварение животных.
- Метан, выделяемый крупным рогатым скотом, является одной из причин глобального потепления.
- Длительные исследования покажут, эффективна ли глина в уменьшении выделения метана коровами. Если результаты подтвердятся, она может быть использована в кормах.
Ученые нашли способ снизить выделение метана коровами
Опасность этого газа состоит в том, что именно он провоцирует глобальное потепление. Метан в больших количествах производят микроорганизмы, обитающие в желудке коров.
При добавлении глины количество производимого газа уменьшилось почти на треть. Ученые зафиксировали угнетение активности микроорганизмов.
Ученые не раскрыли состав глины, которую они использовали в научных исследованиях. Однако они уже выдвинули гипотезу, что она может улучшать пищеварение крупного рогатого скота.
Длительные исследования выявят, действительно ли глина имеет такой эффект. Если предположения будут подтверждены, то ее будут добавлять в корм для коров.
Почему коровье молоко считается неэкологическим напитком
Само молоко ни при чем, речь идет о способе его получения.
Коровы производят метан в больших количествах. Он считается одним из основных парниковых газов.
Опасность метана состоит в том, что он способен отражать солнечные лучи в разные стороны. Это провоцирует повышение температуры.
На самом деле углекислого газа в атмосфере гораздо больше, чем метана. Однако последний захватывает в 30 раз больше тепла.
Коровы не единственные животные, которые продуцируют много метана. Это также свойственно козам, овцам, верблюдам и жирафам.
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