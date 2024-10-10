Ученые выяснили, что фенолы, содержащиеся в шампунях, пластиковой посуде и других продуктах, способны провоцировать нарушение сердечного ритма.

Что известно о негативном влиянии продуктов с фенолом на работу сердца

Бисфенолы широко используются в производстве различных товаров из пластика, в частности, контейнеров для еды, консервных банок, бутылок для воды, детских бутылочек и стоматологических герметиков.

Парабены в качестве консервантов добавляются в напитки и продукты питания, а косметика содержит триклокарбан.

Шампунь

При использовании этих продуктов люди испытывают постоянное влияние химических веществ, некоторые из которых могут негативно влиять на сердце.

Американские исследователи изучили потенциальное негативное влияние фенолов на здоровье, проанализировав информацию о 10 тыс. участников программы медицинского мониторинга за период с 1990 по 2008 год.

Отмечается, что изучалось состояние здоровья людей, проживающих вблизи бывшего завода по обработке урана Министерства энергетики США в Фернальде.

Участники исследования попросили сдать образцы мочи и пройти электрокардиограмму сердца.

Это первое исследование, рассматривающее влияние фенолов на электрическую активность сердца у людей, — подчеркнул ведущий автор исследования доктор Хонг-Шен Ван. Поделиться

Какое негативное влияние фенолов на сердце было обнаружено

По результатам исследования оказалось, что повышенный уровень содержания ряда фенолов из окружающей среды влияет на изменение электрической активности сердца.

Ученые выяснили, что BPA, BPF и BPA+F провоцируют задержку передачи электрических сигналов от предсердий желудочкам, особенно у женщин с высоким индексом массы тела.

В то же время повышенное действие триклокарбана может приводить к продлению QT-интервала у мужчин, что означает, что сердцу требуется больше времени для перезаряжания, что может вызвать нарушение ритма сердца.

Сердце работает благодаря электрической активности, поэтому любые изменения в его электрических свойствах могут иметь негативные последствия и потенциально вызвать аритмию, предупреждают авторы исследования. Поделиться

Ученые беспокоят, что дополнительные изменения в активности сердца могут ухудшить имеющиеся заболевания сердца или аритмии у человека.