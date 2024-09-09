Ученые из Китая по результатам нового исследования подтвердили, что отсутствие достаточного количества полноценного сна может привести к снижению продуктивности и проблем со здоровьем.
Главные тезисы
- Достаточное количество полноценного сна снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает контролировать вес.
- Недостаток сна может привести к различным проблемам со здоровьем, включая гипертензию и диабет, увеличивая риск сердечных заболеваний.
- Компенсационный сон в выходные дни помогает снизить риск сердечных заболеваний у людей, страдающих от нехватки сна в будни.
- Сон играет важную роль в поддержании здоровья сердца через улучшение физиологических функций, контроль веса и борьбу с воспалениями.
- Недосыпание может привести к резистентности к инсулину и другим метаболическим расстройствам, увеличивая риск сердечных заболеваний.
Как предотвратить риск возникновения проблем с сердцем
Отмечается , что длительная нехватка сна способствует развитию сердечных заболеваний и в дальнейшем может быть даже причиной смерти.
В рамках проведенного исследования ученые изучили информацию о состоянии здоровья 90 тыс. 903, которая хранится в Биобанке Великобритании.
Участники проекта сообщали исследователям, сколько времени они уделяли сну. При этом каждый пятый участник исследования считал, что страдает из-за нехватки сна.
Ученые разделили участников исследования на 4 группы, в зависимости от количества компенсационного сна, которое эти люди могут позволить себе в течение выходных.
В среднем в течение 14 лет наблюдения участники группы 4, имевшие наибольшее количество компенсационного сна, имели на 19% меньше шансов на развитие сердечных заболеваний по сравнению с группой 1, которая имела наименьшее количество такого сна.
В подгруппе людей, имеющих ежедневную нехватку сна, участники даже с наибольшей компенсацией сна имели на 20% более низкий риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого такого сна было меньше.
Что известно о роли сна в поддержании здорового сердца
Доктор медицинских наук, сертифицированный консультативный кардиолог медцентра Providence Saint John's Ригвед Тадвалкар отметил, что компенсационный сон и его влияние могут зависеть от нескольких факторов.
Нехватка сна ухудшает здоровье сердца, в частности, повышает риск гипертензии, диабета и ожирения.
Кроме того, нехватка сна провоцирует стресс, повышает артериальное давление, может вызвать воспаление и ухудшить функцию эндотелия, способствуя риску сердечных заболеваний.
Недосыпание может нарушить естественный циркадный ритм организма, что может повлиять на выработку гормонов, участвующих в регуляции уровня сахара в крови. Это может привести к резистентности к инсулину.
Хотя резистентность к инсулину не связана непосредственно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, она часто связана с другими метаболическими расстройствами, включая ожирение и высокое кровяное давление, что может повысить риск сердечных заболеваний.
Дополнительный сон на выходные может не полностью компенсировать последствия накопившейся нехватки сна за рабочую неделю, но обеспечивает некоторое восстановление, которого иначе не было бы.
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