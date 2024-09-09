Ученые из Китая по результатам нового исследования подтвердили, что отсутствие достаточного количества полноценного сна может привести к снижению продуктивности и проблем со здоровьем.

Как предотвратить риск возникновения проблем с сердцем

Отмечается , что длительная нехватка сна способствует развитию сердечных заболеваний и в дальнейшем может быть даже причиной смерти.

Достаточное количество компенсационного сна связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. Связь становится еще более заметной среди людей, регулярно испытывающих нехватку сна в будни, — объясняет соавтор исследования, доктор философии из Государственной ключевой лаборатории инфекционных заболеваний больницы Фуваи и Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине Яньцзюнь Сонг. Поделиться

В рамках проведенного исследования ученые изучили информацию о состоянии здоровья 90 тыс. 903, которая хранится в Биобанке Великобритании.

Участники проекта сообщали исследователям, сколько времени они уделяли сну. При этом каждый пятый участник исследования считал, что страдает из-за нехватки сна.

Ученые разделили участников исследования на 4 группы, в зависимости от количества компенсационного сна, которое эти люди могут позволить себе в течение выходных.

В среднем в течение 14 лет наблюдения участники группы 4, имевшие наибольшее количество компенсационного сна, имели на 19% меньше шансов на развитие сердечных заболеваний по сравнению с группой 1, которая имела наименьшее количество такого сна.

Сон

В подгруппе людей, имеющих ежедневную нехватку сна, участники даже с наибольшей компенсацией сна имели на 20% более низкий риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого такого сна было меньше.

Что известно о роли сна в поддержании здорового сердца

Сон помогает поддерживать здоровье сердца с помощью многих различных механизмов, включая улучшение АД и частоты сердечных сокращений, контроль увеличения веса и даже смягчение воспаления, — объясняет доктор меднаук, сертифицированный интервенционный кардиолог и меддиректор Structural Heart Program в медцентре MemorialCare -Хан Чен. Поделиться

Доктор медицинских наук, сертифицированный консультативный кардиолог медцентра Providence Saint John's Ригвед Тадвалкар отметил, что компенсационный сон и его влияние могут зависеть от нескольких факторов.

Хронический дефицит сна может дополнительно привести к повышению АД и частоте сердечных сокращений. Компенсаторный сон может помочь нормализовать эти жизненно важные функции. Также известно, что сон является ключевым для здоровой иммунной системы. Достаточный сон может помочь телу лучше бороться с инфекциями и воспалениями, связанными с заболеваниями сердца, — отмечает Ригвед Тадвалкар. Поделиться

Нехватка сна ухудшает здоровье сердца, в частности, повышает риск гипертензии, диабета и ожирения.

Кроме того, нехватка сна провоцирует стресс, повышает артериальное давление, может вызвать воспаление и ухудшить функцию эндотелия, способствуя риску сердечных заболеваний.

Эти факторы могут привести к более высокому риску атеросклероза, когда в артериях накапливается бляшка, что приводит к более высокому риску сердечного приступа и инсульта, предупреждает Тадвалкар. Поделиться

Недосыпание может нарушить естественный циркадный ритм организма, что может повлиять на выработку гормонов, участвующих в регуляции уровня сахара в крови. Это может привести к резистентности к инсулину.

Хотя резистентность к инсулину не связана непосредственно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, она часто связана с другими метаболическими расстройствами, включая ожирение и высокое кровяное давление, что может повысить риск сердечных заболеваний.

Дополнительный сон на выходные может не полностью компенсировать последствия накопившейся нехватки сна за рабочую неделю, но обеспечивает некоторое восстановление, которого иначе не было бы.