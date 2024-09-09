Науковці з Китаю за результатами нового дослідження підтвердили, що відсутність достатньої кількості повноцінного сну може призвести до зниження продуктивності та проблем зі здоров'ям.

Як запобігти ризику виникнення проблем із серцем

Зазначається, що тривалий брак сну сприяє розвитку серцевих захворювань і у подальшому може бути навіть причиною смерті.

Достатня кількість компенсаційного сну пов’язана з меншим ризиком серцево-судинних захворювань. Зв’язок стає ще більш помітним серед людей, які регулярно відчувають брак сну у будні, — пояснює співавтор дослідження, доктор філософії з Державної ключової лабораторії інфекційних захворювань лікарні Фуваі та Національного центру серцево-судинних захворювань у Пекіні Яньцзюнь Сонг. Поширити

У рамках проведеного дослідження науковці вивчили інформацію про стан здоров’я 90 тис 903, яка зберігається у Біобанку Великої Британії.

Учасники проєкту повідомляли дослідникам, скільки часу вони приділяли сну. При цьому кожен п’ятий учасник дослідження вважав, що страждає через брак сну.

Вчені розділили учасників дослідження на 4 групи, в залежності від кількості компенсаційного сну, який ці люди можуть дозволити собі протягом вихідних.

У середньому впродовж 14 років спостереження учасники групи 4, які мали найбільшу кількість компенсаційного сну, мали на 19% менше шансів на розвиток серцевих захворювань порівняно з групою 1, яка мала найменшу кількість такого сну.

Сон

У підгрупі людей, які мають щоденний брак сну, учасники навіть із найбільшою компенсацією сну мали на 20% нижчий ризик серцевих захворювань порівняно з тими, у кого такого сну було найменше.

Що відомо про роль сну у підтримці здорового серця

Сон допомагає підтримувати здоров’я серця за допомогою багатьох різних механізмів, включаючи покращення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, контролю збільшення ваги та навіть пом’якшення запалення, — пояснює доктор меднаук, сертифікований інтервенційний кардіолог і меддиректор Structural Heart Program в медцентрі MemorialCare Saddleback Чен-Хан Чен. Поширити

Доктор медичних наук, сертифікований консультативний кардіолог медцентру Providence Saint John’s Рігвед Тадвалкар зазначив, що компенсаційний сон та його вплив також можуть залежати від кількох факторів.

Хронічний дефіцит сну може додатково призвести до підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. “Компенсаторний сон” може допомогти нормалізувати ці життєво важливі функції. Також відомо, що сон є ключовим для здорової імунної системи. Достатній сон може допомогти тілу краще боротися з інфекціями та запаленнями, які пов’язані із захворюваннями серця, — наголошує Рігвед Тадвалкар. Поширити

Брак сну погіршує здоров’я серця, зокрема, підвищує ризик гіпертензії, діабету та ожиріння.

Окрім цього, брак сну провокує стрес, підвищує артеріальний тиск, може викликати запалення та погіршити функцію ендотелію, сприяючи ризику серцевих захворювань.

Ці фактори можуть призвести до більш високого ризику атеросклерозу, коли в артеріях накопичується бляшка, що призводить до більш високого ризику серцевого нападу та інсульту, — попереджає Тадвалкар. Поширити

Недосипання може порушити природний циркадний ритм організму, що може вплинути на вироблення гормонів, які беруть участь у регуляції рівня цукру в крові. Це може призвести до резистентності до інсуліну.

Хоча резистентність до інсуліну не пов’язана безпосередньо з серцево-судинними захворюваннями, вона часто пов’язана з іншими метаболічними розладами, включаючи ожиріння та високий кров’яний тиск, що може підвищити ризик серцевих захворювань.

Додатковий сон на вихідні може не повністю компенсувати наслідки накопиченої нестачі сну за робочий тиждень, але забезпечує деяке відновлення, якого інакше не було б.