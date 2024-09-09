Науковці з Китаю за результатами нового дослідження підтвердили, що відсутність достатньої кількості повноцінного сну може призвести до зниження продуктивності та проблем зі здоров'ям.
Головні тези:
- Достатня кількість повноцінного сну сприяє зниженню ризику розвитку серцевих захворювань.
- Сон допомагає підтримувати здоров'я серця за рахунок покращення артеріального тиску, частоти серцевих скорочень та контролю над вагою.
- Брак сну може спровокувати різні проблеми зі здоров'ям, включаючи гіпертензію, діабет, ожиріння та запалення, що підвищують ризик серцевих захворювань.
- Недостатній сон може порушити циркадний ритм організму та викликати резистентність до інсуліну, що може призвести до подальших метаболічних розладів.
- Для зниження ризику серцевих захворювань рекомендується дотримуватися регулярного повноцінного сну і відпочивати на вихідних.
Як запобігти ризику виникнення проблем із серцем
Зазначається, що тривалий брак сну сприяє розвитку серцевих захворювань і у подальшому може бути навіть причиною смерті.
У рамках проведеного дослідження науковці вивчили інформацію про стан здоров’я 90 тис 903, яка зберігається у Біобанку Великої Британії.
Учасники проєкту повідомляли дослідникам, скільки часу вони приділяли сну. При цьому кожен п’ятий учасник дослідження вважав, що страждає через брак сну.
Вчені розділили учасників дослідження на 4 групи, в залежності від кількості компенсаційного сну, який ці люди можуть дозволити собі протягом вихідних.
У середньому впродовж 14 років спостереження учасники групи 4, які мали найбільшу кількість компенсаційного сну, мали на 19% менше шансів на розвиток серцевих захворювань порівняно з групою 1, яка мала найменшу кількість такого сну.
У підгрупі людей, які мають щоденний брак сну, учасники навіть із найбільшою компенсацією сну мали на 20% нижчий ризик серцевих захворювань порівняно з тими, у кого такого сну було найменше.
Що відомо про роль сну у підтримці здорового серця
Доктор медичних наук, сертифікований консультативний кардіолог медцентру Providence Saint John’s Рігвед Тадвалкар зазначив, що компенсаційний сон та його вплив також можуть залежати від кількох факторів.
Брак сну погіршує здоров’я серця, зокрема, підвищує ризик гіпертензії, діабету та ожиріння.
Окрім цього, брак сну провокує стрес, підвищує артеріальний тиск, може викликати запалення та погіршити функцію ендотелію, сприяючи ризику серцевих захворювань.
Недосипання може порушити природний циркадний ритм організму, що може вплинути на вироблення гормонів, які беруть участь у регуляції рівня цукру в крові. Це може призвести до резистентності до інсуліну.
Хоча резистентність до інсуліну не пов’язана безпосередньо з серцево-судинними захворюваннями, вона часто пов’язана з іншими метаболічними розладами, включаючи ожиріння та високий кров’яний тиск, що може підвищити ризик серцевих захворювань.
Додатковий сон на вихідні може не повністю компенсувати наслідки накопиченої нестачі сну за робочий тиждень, але забезпечує деяке відновлення, якого інакше не було б.
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