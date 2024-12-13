Инженер Дэниел Кэрис из США разработал устройство, получившее название Carismatic Generator, способное превращать любые пластиковые отходы в энергию.
Главные тезисы
- Инженер Дэниел Кэрис из США создал генератор Carismatic Generator, который преобразует пластиковые отходы в энергию путем нагрева до высокой температуры.
- Carismatic Generator может использоваться для производства электроэнергии как на бытовом, так и на коммерческом уровне, предоставляя экологически чистый и эффективный источник энергии.
- Инженер потратил более 10 лет на усовершенствование устройства, стремясь создать эффективный и экономически выгодный метод переработки пластика.
- Принцип работы генератора основан на перегреве пластика до 2000 градусов Цельсия, что генерирует тепловую энергию для производства как электрической, так и механической энергии.
- Компания Кэрриса ищет финансирование для массового производства генератора из пластика с целью делать его доступным на рынке по доступной цене и обеспечить безопасность использования в различных типах помещений.
Что известно об уникальной разработке американского инженера
Отмечается , что Кэрис более 40 лет работал инженером-технологом, что стало определяющим в разработке им собственного генератора на пластиковых отходах.
Он также потратил около 10 лет на усовершенствование своего устройства.
Кэрис преследовал цель изобрести эффективный и экономически выгодный способ переработки пластика, который не только позволяет уменьшить количество отходов, но и предоставляет экологически чистую энергию.
Как работает генератор по превращению пластика в энергию
Устройство сначала измельчает пластиковые отходы в порошок, которые затем попадают в генератор и нагреваются до температуры 2 тыс градусов по Цельсию, генерируя тепловую энергию, которую можно превратить как в электрическую, так и в механическую.
За счет перегрева возникает тепловая реакция, в результате чего пластик разлагается и выделяет большое количество тепловой энергии.
Тепло используется для нагревания воды, которая превращается в пар и под давлением вращает турбину, превращая тепловую энергию в механическую.
Генератор, превращающий механическую энергию в электричество, можно использовать для нужд домохозяйств или малых предприятий.
Кэрис основал компанию Caris Incorporated, которая ищет финансирование для дальнейшего совершенствования и серийного производства этого устройства.
Инженер надеется, что генератор будет доступен по разумной цене и станет безопасным для установки в квартирах, частных домах, а также в коммерческих и промышленных постройках.
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