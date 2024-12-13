В США инженер использует пластик для производства электроэнергии. Как это работает
Категория
Технологии
Дата публикации

В США инженер использует пластик для производства электроэнергии. Как это работает

Пластик
Читати українською
Источник:  online.ua

Инженер Дэниел Кэрис из США разработал устройство, получившее название Carismatic Generator, способное превращать любые пластиковые отходы в энергию.

Главные тезисы

  • Инженер Дэниел Кэрис из США создал генератор Carismatic Generator, который преобразует пластиковые отходы в энергию путем нагрева до высокой температуры.
  • Carismatic Generator может использоваться для производства электроэнергии как на бытовом, так и на коммерческом уровне, предоставляя экологически чистый и эффективный источник энергии.
  • Инженер потратил более 10 лет на усовершенствование устройства, стремясь создать эффективный и экономически выгодный метод переработки пластика.
  • Принцип работы генератора основан на перегреве пластика до 2000 градусов Цельсия, что генерирует тепловую энергию для производства как электрической, так и механической энергии.
  • Компания Кэрриса ищет финансирование для массового производства генератора из пластика с целью делать его доступным на рынке по доступной цене и обеспечить безопасность использования в различных типах помещений.

Что известно об уникальной разработке американского инженера

Отмечается , что Кэрис более 40 лет работал инженером-технологом, что стало определяющим в разработке им собственного генератора на пластиковых отходах.

Он также потратил около 10 лет на усовершенствование своего устройства.

Американский инженер разработал генератор по превращению пластиковых отходов в энергию
Генератор по переработке пластика в энергию

Кэрис преследовал цель изобрести эффективный и экономически выгодный способ переработки пластика, который не только позволяет уменьшить количество отходов, но и предоставляет экологически чистую энергию.

Как работает генератор по превращению пластика в энергию

Устройство сначала измельчает пластиковые отходы в порошок, которые затем попадают в генератор и нагреваются до температуры 2 тыс градусов по Цельсию, генерируя тепловую энергию, которую можно превратить как в электрическую, так и в механическую.

За счет перегрева возникает тепловая реакция, в результате чего пластик разлагается и выделяет большое количество тепловой энергии.

Тепло используется для нагревания воды, которая превращается в пар и под давлением вращает турбину, превращая тепловую энергию в механическую.

Генератор, превращающий механическую энергию в электричество, можно использовать для нужд домохозяйств или малых предприятий.

Кэрис основал компанию Caris Incorporated, которая ищет финансирование для дальнейшего совершенствования и серийного производства этого устройства.

Инженер надеется, что генератор будет доступен по разумной цене и станет безопасным для установки в квартирах, частных домах, а также в коммерческих и промышленных постройках.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз полностью отказался от одноразового пластика
Евросоюз полностью отказался от одноразового пластика
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Загрязнение планеты пластиком. Ученые неожиданно нашли решение проблемы
Пластиковые отходы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи определили негативное влияние шампуней и пластиковой посуды на сердце
Шампунь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?