Что известно об уникальной разработке американского инженера

Отмечается , что Кэрис более 40 лет работал инженером-технологом, что стало определяющим в разработке им собственного генератора на пластиковых отходах.

Он также потратил около 10 лет на усовершенствование своего устройства.

Генератор по переработке пластика в энергию

Кэрис преследовал цель изобрести эффективный и экономически выгодный способ переработки пластика, который не только позволяет уменьшить количество отходов, но и предоставляет экологически чистую энергию.

Как работает генератор по превращению пластика в энергию

Устройство сначала измельчает пластиковые отходы в порошок, которые затем попадают в генератор и нагреваются до температуры 2 тыс градусов по Цельсию, генерируя тепловую энергию, которую можно превратить как в электрическую, так и в механическую.

За счет перегрева возникает тепловая реакция, в результате чего пластик разлагается и выделяет большое количество тепловой энергии.

Тепло используется для нагревания воды, которая превращается в пар и под давлением вращает турбину, превращая тепловую энергию в механическую.

Генератор, превращающий механическую энергию в электричество, можно использовать для нужд домохозяйств или малых предприятий.

Кэрис основал компанию Caris Incorporated, которая ищет финансирование для дальнейшего совершенствования и серийного производства этого устройства.

Инженер надеется, что генератор будет доступен по разумной цене и станет безопасным для установки в квартирах, частных домах, а также в коммерческих и промышленных постройках.