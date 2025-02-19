Науковці попереджають про небезпеку сонцезахисних кремів для довкілля
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці попереджають про небезпеку сонцезахисних кремів для довкілля

крем
Джерело:  The Guardian

Вчені б’ють на сполох через вплив сонцезахисних кремів на морське середовище – їх компоненти можуть завдати шкоди рибі та коралам.

Головні тези:

  • Сонцезахисні креми містять хімічні сполуки, які можуть завдати шкоди морському середовищу, включаючи коралові рифи та плодючість риб.
  • Кількість УФ-фільтрів, що потрапляють у водойми, може досягати тисяч тонн щороку, що викликає серйозні побоювання серед науковців.
  • Наявні докази вказують на широке розповсюдження й вплив бензофенону-3, який містять сонцезахисні креми, на довкілля та здоров'я людини.

Сонцезахисні креми небезпечні для довкілля — дослідження

Про це йдеться в огляді британських науковців, опублікованому в науковому журналі Marine Pollution Bulletin.

Світовий ринок сонцезахисних засобів зростає досить стрімко. За прогнозами, до 2028 року їхні продажі сягнуть 13,6 млрд дол.

В одному з досліджень вчені припустили, що середньостатистична людина за один раз використовує 36 грамів сонцезахисного крему. Повторно вона наносить таку ж кількість через 90 хвилин.

Якщо зі шкіри змивається 50% засобу, то на одному пляжі з 1000 відвідувачів до океану може потрапити 35 кілограмів крему.

Сонцезахисні засоби містять хімічні сполуки, відомі як псевдостійкі забруднювачі, які блокують сонячні ультрафіолетові (УФ) промені та можуть призвести до вицвітання і деформації коралів та зниження плодючості риби.

За оцінками науковців, лише в зони коралових рифів щороку потрапляє від 6 до 14 тисяч тонн УФ-фільтрів.

У новому огляді британські вчені проаналізували понад 110 публікацій, пов'язаних із сонцезахисними кремами, УФ-фільтрами та їхнім впливом на навколишнє середовище.

УФ-фільтри знайшли у морському середовищі по всьому світу: від туристичних до віддалених місць, як-от Антарктида. Ці сполуки можуть потрапляти у воду безпосередньо — наприклад, під час купання — та опосередковано — через пляжні душі або рушники.

Найпоширенішою сполукою, що міститься в УФ-фільтрах, є бензофенон-3. Наразі Європейське хімічне агентство досліджує його як можливий руйнівник гормонів.

Забруднення УФ-фільтрами також виявили в сільськогосподарській практиці: коли перероблена вода з очисних споруд використовується як добриво для ґрунту. Такі забрудники не тільки впливають на сільськогосподарські культури, але й потрапляють у водне середовище через стоки.

А традиційні технології очищення стічних вод, як-от озонування (видалення забрудників озоном), виявилися неефективними для зменшення токсичності УФ-фільтрів.

Вчені закликають до розширення досліджень впливу сонцезахисних кремів на морське життя для кращого розуміння проблеми забруднення.

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