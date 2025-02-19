Науковці попереджають про небезпеку сонцезахисних кремів для довкілля

Вчені б’ють на сполох через вплив сонцезахисних кремів на морське середовище – їх компоненти можуть завдати шкоди рибі та коралам.
Головні тези:
- Сонцезахисні креми містять хімічні сполуки, які можуть завдати шкоди морському середовищу, включаючи коралові рифи та плодючість риб.
- Кількість УФ-фільтрів, що потрапляють у водойми, може досягати тисяч тонн щороку, що викликає серйозні побоювання серед науковців.
- Наявні докази вказують на широке розповсюдження й вплив бензофенону-3, який містять сонцезахисні креми, на довкілля та здоров'я людини.
Сонцезахисні креми небезпечні для довкілля — дослідження
Про це йдеться в огляді британських науковців, опублікованому в науковому журналі Marine Pollution Bulletin.
Світовий ринок сонцезахисних засобів зростає досить стрімко. За прогнозами, до 2028 року їхні продажі сягнуть 13,6 млрд дол.
В одному з досліджень вчені припустили, що середньостатистична людина за один раз використовує 36 грамів сонцезахисного крему. Повторно вона наносить таку ж кількість через 90 хвилин.
Сонцезахисні засоби містять хімічні сполуки, відомі як псевдостійкі забруднювачі, які блокують сонячні ультрафіолетові (УФ) промені та можуть призвести до вицвітання і деформації коралів та зниження плодючості риби.
За оцінками науковців, лише в зони коралових рифів щороку потрапляє від 6 до 14 тисяч тонн УФ-фільтрів.
У новому огляді британські вчені проаналізували понад 110 публікацій, пов'язаних із сонцезахисними кремами, УФ-фільтрами та їхнім впливом на навколишнє середовище.
Найпоширенішою сполукою, що міститься в УФ-фільтрах, є бензофенон-3. Наразі Європейське хімічне агентство досліджує його як можливий руйнівник гормонів.
Забруднення УФ-фільтрами також виявили в сільськогосподарській практиці: коли перероблена вода з очисних споруд використовується як добриво для ґрунту. Такі забрудники не тільки впливають на сільськогосподарські культури, але й потрапляють у водне середовище через стоки.
А традиційні технології очищення стічних вод, як-от озонування (видалення забрудників озоном), виявилися неефективними для зменшення токсичності УФ-фільтрів.
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