Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця

Вчені дійшли висновку, що частини спалахів на Сонці досягають температури 60 мільйонів градусів Цельсія. Що важливо розуміти, ці показники значно вищі за попередні оцінки — від 10 до 40 мільйонів градусів.

Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше

За словами науковців, їхнє нове неочікуване відкриття може допомогти розгадати астрофізичну таємницю, яка непокоїть вчених вже майже півстоліття.

Що важливо розуміти, сонячні спалахи — вибухи в атмосфері центральної зорі нашої системи планет, внаслідок яких відбуваються сплески потужного випромінювання.

Ні для кого не секрет, що вони здатні блокувати роботу супутників поблизу Землі, а також спотворювати радіосигнали і потенційно загрожувати астронавтам у космосі.

З 1970-х років науковці були спантеличені дивною особливістю світла, яке випромінювали спалахи на Сонці. При розкладанні їх на кольори спектральні лінії (вузькі ділянки спектра) різних елементів виглядали значно ширшими або менш чіткими, ніж мають бути теоретично. Поширити

Під час нового масштабного дослідження команда науковців під керівництвом Олександра Рассела з Університету Сент-Ендрюса (Шотландія) підрахувала, що частини в атмосфері Сонця під час спалахів можуть досягати 60 мільйонів градусів Цельсія.