Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця

Вчені дійшли висновку, що частини спалахів на Сонці досягають температури 60 мільйонів градусів Цельсія. Що важливо розуміти, ці показники значно вищі за попередні оцінки — від 10 до 40 мільйонів градусів.
Головні тези:
- Учені отримали можливість краще пояснити особливості світла, яке випромінюють сонячні спалахи.
- Це відкриття "потенційно розгадує астрофізичну загадку".
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
За словами науковців, їхнє нове неочікуване відкриття може допомогти розгадати астрофізичну таємницю, яка непокоїть вчених вже майже півстоліття.
Що важливо розуміти, сонячні спалахи — вибухи в атмосфері центральної зорі нашої системи планет, внаслідок яких відбуваються сплески потужного випромінювання.
Ні для кого не секрет, що вони здатні блокувати роботу супутників поблизу Землі, а також спотворювати радіосигнали і потенційно загрожувати астронавтам у космосі.
Під час нового масштабного дослідження команда науковців під керівництвом Олександра Рассела з Університету Сент-Ендрюса (Шотландія) підрахувала, що частини в атмосфері Сонця під час спалахів можуть досягати 60 мільйонів градусів Цельсія.
Як зазначають вчені, що це на десятки мільйонів вище, ніж попередні підрахунки.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-