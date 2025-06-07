Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования

На Западе США под давно неактивным вулканом геологи нашли месторождение лития, которое может сменить глобальный энергетический ландшафт.
Главные тезисы
- Месторождение лития в кальдере МакДермитт является крупнейшим в мире, обладает высокой концентрацией лития до 2,4% и способно изменить глобальный энергетический пейзаж.
- Появление месторождения лития вызвало споры с местными группами и экологические проблемы, требуя баланса между экономическим развитием и экологической устойчивостью.
В США обнаружили крупнейшее в мире месторождение лития
Это месторождение было обнаружено в кальдере МакДермитт, которое является огромным геологическим образованием, простирающимся на границе штатов Орегон и Невада. Его цена составляет около 413 млрд. евро и имеет большой потенциал для изменения метода, которым мир получает очень важные материалы для чистой энергии.
Кальдера Макдермитт, образованная в результате мощного извержения вулкана более 16 миллионов лет назад, сейчас содержит одно из крупнейших известных месторождений лития на Земле. В кратере размером 45 на 35 километров когда-то было озеро, в котором накопились слои вулканического пепла и богатых минералами отложений. Такая среда способствовала образованию богатых литием глин, особенно в Такер-Пас, где концентрация лития привлекла внимание исследователей.
Отмечается, что слой иллита в "Такер-Пасе" особенный чрезвычайно высоким содержанием лития. Образцы показали концентрацию до 2,4% по весу, что серьезно превышает средний мировой показатель — 0,4%. Такие уровни делают кальдеру Макдермитт очень ценным источником лития.
Поэтому месторождение делает "Такер-Пас" главным местом для добычи лития, опережая другие месторождения в регионе, среди которых Клейтон-Велли и Райолит-Ридж в Неваде.
Однако такое открытие не обошлось без споров. В частности, местные коренные группы выступили против горного проекта, назвав его "зеленым колониализмом".
По их словам, добыча лития на этом месте повредит священным землям и нарушит традиционные источники охоты и питания. Несмотря на это решение федерального суда поддержало интересы горной промышленности и позволило продолжить проект.
Кроме того, в рамках этого проекта возникли и экологические проблемы.
Хотя используемый метод добычи не базируется на испарительных ставках, распространенных в добыче рассола, риски все равно существуют. Эксперты предупреждают, что этот процесс может привести к деградации почвы, загрязнению тяжелыми металлами и давлению на местные водные ресурсы. Эти проблемы подчеркивают сложности в поиске баланса между экономическим развитием и экологической устойчивостью.
При полном освоении месторождение может обеспечить литием, необходимым для электромобилей, аккумуляторов и других технологий чистой энергии, что потенциально снизит затраты. Учитывая, что к 2040 году ожидается значительный рост мирового спроса на литий, это открытие может вывести США на передовые позиции в переходе к чистой энергии.
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