Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования

На Западе США под давно неактивным вулканом геологи нашли месторождение лития, которое может сменить глобальный энергетический ландшафт.

В США обнаружили крупнейшее в мире месторождение лития

Это месторождение было обнаружено в кальдере МакДермитт, которое является огромным геологическим образованием, простирающимся на границе штатов Орегон и Невада. Его цена составляет около 413 млрд. евро и имеет большой потенциал для изменения метода, которым мир получает очень важные материалы для чистой энергии.

Кальдера Макдермитт, образованная в результате мощного извержения вулкана более 16 миллионов лет назад, сейчас содержит одно из крупнейших известных месторождений лития на Земле. В кратере размером 45 на 35 километров когда-то было озеро, в котором накопились слои вулканического пепла и богатых минералами отложений. Такая среда способствовала образованию богатых литием глин, особенно в Такер-Пас, где концентрация лития привлекла внимание исследователей.

Отмечается, что слой иллита в "Такер-Пасе" особенный чрезвычайно высоким содержанием лития. Образцы показали концентрацию до 2,4% по весу, что серьезно превышает средний мировой показатель — 0,4%. Такие уровни делают кальдеру Макдермитт очень ценным источником лития.

Высокая концентрация лития, обнаруженная в "Такере-Пасс", является результатом редкого двухступенчатого геологического процесса. Первоначально богатое литием вулканическое стекло было вымыто щелочными водами озера, образовав богатые магнием смектитовые глины. На втором этапе, около 16,3 миллиона лет назад, гидротермальные жидкости, богатые калием, фтором, рубидием и цезием, проникли сквозь землю, превратив глины в иллит и концентрируя литий. Поделиться

Поэтому месторождение делает "Такер-Пас" главным местом для добычи лития, опережая другие месторождения в регионе, среди которых Клейтон-Велли и Райолит-Ридж в Неваде.

Однако такое открытие не обошлось без споров. В частности, местные коренные группы выступили против горного проекта, назвав его "зеленым колониализмом".

По их словам, добыча лития на этом месте повредит священным землям и нарушит традиционные источники охоты и питания. Несмотря на это решение федерального суда поддержало интересы горной промышленности и позволило продолжить проект.

Кроме того, в рамках этого проекта возникли и экологические проблемы.

Хотя используемый метод добычи не базируется на испарительных ставках, распространенных в добыче рассола, риски все равно существуют. Эксперты предупреждают, что этот процесс может привести к деградации почвы, загрязнению тяжелыми металлами и давлению на местные водные ресурсы. Эти проблемы подчеркивают сложности в поиске баланса между экономическим развитием и экологической устойчивостью.

При полном освоении месторождение может обеспечить литием, необходимым для электромобилей, аккумуляторов и других технологий чистой энергии, что потенциально снизит затраты. Учитывая, что к 2040 году ожидается значительный рост мирового спроса на литий, это открытие может вывести США на передовые позиции в переходе к чистой энергии.