Найбільше у світі родовище літію виявили у США — дані дослідження

На Заході США під давно неактивним вулканом геологи знайшли родовище літію, яке може змінити глобальний енергетичний ландшафт. Таке відкриття стало одним з найважливіших знахідок корисних копалин за останні роки. Про це пише Daily Galaxy.

У США виявили найбільше у світі родовище літію

Це родовище було виявлено в кальдері МакДермітт, яке є величезним геологічним утворенням, що простягається на кордоні штатів Орегон та Невада. Його ціна складає близько 413 млрд євро та має великий потенціал для зміни методу, яким світ отримує дуже важливі матеріали для чистої енергії.

Кальдера МакДермітт, утворена в результаті потужного виверження вулкана понад 16 мільйонів років тому, зараз містить одне з найбільших відомих родовищ літію на Землі. У кратері розміром 45 на 35 кілометрів колись було озеро, в якому накопичилися шари вулканічного попелу та багатих мінералами відкладень. Таке середовище сприяло утворенню багатих на літій глин, особливо в Такер-Пас, де концентрація літію привернула увагу дослідників.

Зазначається, що шар ілліту в "Такер-Пас" особливий надзвичайно високим вмістом літію. Зразки показали концентрацію до 2,4% за вагою, що серйозно перевищує середній світовий показник — 0,4%. Такі рівні роблять кальдеру МакДермітт дуже цінним джерелом літію.

Висока концентрація літію, виявлена в "Такер-Пас", є результатом рідкісного двоступеневого геологічного процесу. Спочатку багате літієм вулканічне скло було вимито лужними водами озера, утворивши багаті магнієм смектитові глини. На другому етапі, близько 16,3 мільйона років тому, гідротермальні рідини, багаті калієм, фтором, рубідієм і цезієм, просочилися крізь землю, перетворивши глини на ілліт і концентруючи літій. Поширити

Тому це родовище робить "Такер-Пас" головним місцем для видобутку літію, випереджаючи інші родовища в регіоні, серед яких Клейтон-Веллі та Райоліт-Рідж в Неваді.

Однак таке відкриття не обійшлося без суперечок. Зокрема місцеві корінні групи виступили проти гірничого проєкту, назвавши його "зеленим колоніалізмом".

За їхніми словами, видобуток літію на цьому місці зашкодить священним землям та порушить традиційні джерела полювання й харчування. Попри це, рішення федерального суду підтримало інтереси гірничої промисловості та дозволило продовжити проєкт.

Крім того, у межах цього проєкту з'явилися й екологічні проблеми.

Хоча метод видобутку, що використовується, не базується на випарних ставках, які є поширеними у видобутку розсолу, ризики все одно існують. Експерти попереджають, що цей процес може призвести до деградації ґрунту, забруднення важкими металами та тиску на місцеві водні ресурси. Ці проблеми підкреслюють складнощі у пошуку балансу між економічним розвитком та екологічною стійкістю.

У разі повного освоєння родовище може забезпечити літієм, необхідним для електромобілів, акумуляторів та інших технологій чистої енергії, що потенційно знизить витрати. З огляду на те, що до 2040 року очікується значне зростання світового попиту на літій, це відкриття може вивести США на передові позиції в переході до чистої енергії.