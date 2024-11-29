У Китаї знайшли нове родовище золотої руди. Чим воно унікальне

Китайські науковці виявили унікальне "супергігантське" родовище золотої руди високої якості у провінції Хунань.
Головні тези:
- Китайські науковці виявили супергігантське родовище золотої руди у Хунані, заявлене як найбільше природне сховище золота на Землі.
- Родовище містить понад 40 золотих жил з близько 330 тоннами золота, і можливо до 1100 тонн на глибині 3 тис м.
- Відкриття родовища може змінити глобальний ринок золота, надаючи Китаю ще більший вплив на ціни та видобуток.
- Золота руда має дуже високу концентрацію золота до 138 г/т, що дуже рідко зустрічається у світі.
- Ураховуючи залежність Китаю від імпорту золота, нове родовище частково зменшить цю залежність, але запасів може вистачити лише на 1,5 року за поточних темпів споживання.
Нове Ельдорадо в Китаї: що відомо
Це може бути найбільше на Землі природне сховище цього дорогоцінного металу. За попередніми оцінками, його вартість становить близько 83 млрд дол.
Концентрація золота у деяких зразках руди досягала 138 грамів на тонну — це дуже високий показник, який рідко трапляється у світі.
Китай уже є лідером із видобутку золота у світі, але споживає його втричі більше, ніж видобуває. Тому країна змушена імпортувати метал з Австралії та Африки. Нове родовище частково допоможе зменшити залежність від імпорту, але повністю розв'язати проблему не допоможе — цих запасів вистачить лише на 1,5 року за нинішнього рівня споживання.
Світові запаси золота є обмеженими. Наприклад, у найбільшому відомому родовищі South Deep у ПАР залишається близько 930 тонн золота. Так нове китайське родовище може стати найбільшим відомим на планеті.
Зазначається, що видобуток золота на таких великих глибинах — непроста справа, але Китай має технології та досвід, щоб це реалізувати. До того ж геологія країни сприяє таким відкриттям — Китай лежить на стиках тектонічних плит, а це створює умови для формування великих родовищ золота.
Що відомо про причини стрімкого зростання цін на золото
26 вересня ціни на золото оновили історичний рекорд і досягли рівня 2 685,58 долара за унцію.
За інформацією журналістів видання, ціни на золото підскочили вгору на тлі очікувань щодо додаткового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.
Срібло також досягло найвищої ціни з 2012 року.
Зокрема, срібло подорожчало на 2,8% до 32,71 долара за унцію в четвер, збільшивши своє зростання цього року до 37%.
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