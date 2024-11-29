У Китаї знайшли нове родовище золотої руди. Чим воно унікальне

Нове Ельдорадо в Китаї: що відомо

Це може бути найбільше на Землі природне сховище цього дорогоцінного металу. За попередніми оцінками, його вартість становить близько 83 млрд дол.

Величезні запаси золота виявили на глибині до 2 тис м у районі родовища Вангу. Дослідники зафіксували понад 40 золотих жил, які містять близько 330 тонн золота. Водночас 3D-моделі показують, що на глибині до 3 тис м може бути до 1100 тонн золота — це приблизно у вісім разів більше за вагу Статуї Свободи. Поширити

Концентрація золота у деяких зразках руди досягала 138 грамів на тонну — це дуже високий показник, який рідко трапляється у світі.

Китай уже є лідером із видобутку золота у світі, але споживає його втричі більше, ніж видобуває. Тому країна змушена імпортувати метал з Австралії та Африки. Нове родовище частково допоможе зменшити залежність від імпорту, але повністю розв'язати проблему не допоможе — цих запасів вистачить лише на 1,5 року за нинішнього рівня споживання.

Світові запаси золота є обмеженими. Наприклад, у найбільшому відомому родовищі South Deep у ПАР залишається близько 930 тонн золота. Так нове китайське родовище може стати найбільшим відомим на планеті.

Золота руда

Крім того, це відкриття може змінити глобальний ринок золота, адже Китай отримає ще більше впливу на ціни та видобуток. Вартість золота вже зросла до 2700 дол за 28 грам (1 унцію) з моменту появи новини про нове родовище і наблизилась до рекордного рівня. Поширити

Зазначається, що видобуток золота на таких великих глибинах — непроста справа, але Китай має технології та досвід, щоб це реалізувати. До того ж геологія країни сприяє таким відкриттям — Китай лежить на стиках тектонічних плит, а це створює умови для формування великих родовищ золота.

Що відомо про причини стрімкого зростання цін на золото

26 вересня ціни на золото оновили історичний рекорд і досягли рівня 2 685,58 долара за унцію.

За інформацією журналістів видання, ціни на золото підскочили вгору на тлі очікувань щодо додаткового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Срібло також досягло найвищої ціни з 2012 року.

Зокрема, срібло подорожчало на 2,8% до 32,71 долара за унцію в четвер, збільшивши своє зростання цього року до 37%.