У четвер, 26 вересня, ціни на золото оновили історичний рекорд і досягли рівня 2 685,58 долара за унцію.

Що відомо про причини стрімкого зростання цін на золото

За інформацією журналістів видання, ціни на золото підскочили вгору на тлі очікувань щодо додаткового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Срібло також досягло найвищої ціни з 2012 року.

Зокрема, срібло подорожчало на 2,8% до 32,71 долара за унцію в четвер, збільшивши своє зростання цього року до 37%.

Золото

Зростання ціни на срібло почалось на тлі потенціалу більшого використання цього металу Китаєм у власній промисловості.

Трейдери аналізуватимуть виступ голови ФРС Джерома Пауелла на 10-й щорічній конференції з ринку казначейства США.

Дані по США, включно з показником витрат на особисте споживання і заявок на допомогу з безробіття, які виходять цього тижня, можуть дати додаткові вказівки на можливий курс ФРС на пом'якшення.

Срібло з негайною поставкою торгувалося на 2,5% вище за ціною 32,62 долара за унцію о 13:05 у Лондоні, а золото зросло на 0,9% за ціною 2681,77 долара.

Ціни на срібло залишаються значно нижчими від свого історичного максимуму майже в 50 доларів, встановленого в 2011 році.

Що відомо про обвал акцій найбільших світових компаній влітку цього року

Десятки найбільших компаній світу втратили 5 серпня сотні мільярдів доларів через падіння світових фондових ринків. Причиною різкого обвалу стало зростання побоювань щодо ймовірної рецесії в США, через що інвестори почали масово позбавлятися цінних паперів та інших активів.

Фондовий ринок у США відкрився в червоній зоні. На цьому тлі вартість Nvidia та Apple знизилася на 14% та 8% відповідно. Серед лідерів падіння також опинилися Microsoft та Citigroup.

2 серпня в США повідомили про несподівано слабкі дані щодо зайнятості, що посилило побоювання щодо майбутньої рецесії. Така ситуація змусила інвесторів скидати акції.