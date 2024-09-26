В четверг, 26 сентября, цены на золото обновили исторический рекорд и достигли уровня 2685,58 доллара за унцию.

Что известно о причинах стремительного роста цен на золото

По информации журналистов издания, цены на золото подскочили вверх на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Серебро также достигло самой высокой цены с 2012 года.

В частности, серебро подорожало на 2,8% до 32,71 доллара за унцию в четверг, увеличив свой рост в текущем году до 37%.

Золото

Рост цен на серебро начался на фоне потенциала большего использования этого металла Китаем в собственной промышленности.

Трейдеры будут анализировать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на 10-й ежегодной конференции по рынку казначейства США.

Данные по США, включая показатели расходов на личное потребление и выходящие на этой неделе заявки на пособие по безработице, могут дать дополнительные указания на возможный курс ФРС на смягчение.

Серебро с немедленной поставкой торговалось на 2,5% выше по цене 32,62 доллара за унцию в 13:05 в Лондоне, а золото выросло на 0,9% по цене 2681,77 доллара.

Цены на серебро остаются значительно ниже своего исторического максимума почти в 50 долларов, установленного в 2011 году.

Что известно об обвале акций крупнейших мировых компаний летом этого года

Десятки крупнейших компаний мира потеряли 5 августа сотни миллиардов долларов из-за падения мировых фондовых рынков. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США, из-за чего инвесторы начали массово избавляться от ценных бумаг и других активов.

Фондовый рынок США открылся в красной зоне. На этом фоне стоимость Nvidia и Apple снизилась на 14 и 8% соответственно. Среди лидеров падения также оказались Microsoft и Citigroup.

2 августа в США сообщили о неожиданно слабых данных по занятости, что усилило опасения по поводу предстоящей рецессии. Такая ситуация заставила инвесторов сбрасывать акции.