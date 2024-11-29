В Китае обнаружили новое месторождение золотой руды. Чем оно уникально

Новое Эльдорадо в Китае: что известно

Это может быть самое большое на Земле природное хранилище этого драгоценного металла. По предварительным оценкам его стоимость составляет около 83 млрд дол.

Огромные запасы золота обнаружили на глубине до 2 тыс. м в районе месторождения Вангу. Исследователи зафиксировали более 40 золотых жил, содержащих около 330 тонн золота. В то же время 3D-модели показывают, что на глубине до 3 тыс м может быть до 1100 тонн золота — это примерно в восемь раз больше веса Статуи Свободы. Поделиться

Концентрация золота в некоторых образцах руды достигала 138 граммов на тонну — это очень высокий показатель, редко встречающийся в мире.

Китай уже является лидером по добыче золота в мире, но потребляет его втрое больше, чем добывает. Потому страна вынуждена импортировать металл из Австралии и Африки. Новое месторождение частично поможет снизить зависимость от импорта, но полностью решить проблему не поможет — этих запасов хватит всего на 1,5 года при нынешнем уровне потребления.

Мировые запасы золота ограничены. К примеру, в крупнейшем известном месторождении South Deep в ЮАР остается около 930 тонн золота. Так новое китайское месторождение может стать самым известным на планете.

Золотая руда

Кроме того, это открытие может изменить глобальный рынок золота, ведь Китай получит еще большее влияние на цены и добычу. Поделиться

Отмечается, что добыча золота на таких больших глубинах — непростое дело, но у Китая есть технологии и опыт, чтобы это реализовать. К тому же геология страны способствует таким открытиям — Китай лежит на стыках тектонических плит, что создает условия для формирования крупных месторождений золота.

Что известно о причинах стремительного роста цен на золото

26 сентября цены на золото обновили исторический рекорд и достигли уровня 2685,58 доллара за унцию.

По информации журналистов издания, цены на золото подскочили вверх на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Серебро также достигло самой высокой цены с 2012 года.

В частности, серебро подорожало на 2,8% до 32,71 доллара за унцию в четверг, увеличив свой рост в текущем году до 37%.