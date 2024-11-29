В Китае обнаружили новое месторождение золотой руды. Чем оно уникально

Китайские ученые обнаружили уникальное "супергигантское" месторождение золотой руды высокого качества в провинции Хунань.
Главные тезисы
- Открыто уникальное супергигантское месторождение золотой руды в Китае.
- Месторождение содержит более 40 золотых жил с возможными запасами до 1100 тонн золота.
- Открытие повлияет на глобальный рынок золота, увеличив влияние Китая на цены и добычу.
- Концентрация золота в руде достигает рекордных значений до 138 г/т.
- Новое месторождение частично снизит зависимость Китая от импорта, но запасы хватят лишь на 1,5 года с текущим темпом потребления.
Новое Эльдорадо в Китае: что известно
Это может быть самое большое на Земле природное хранилище этого драгоценного металла. По предварительным оценкам его стоимость составляет около 83 млрд дол.
Концентрация золота в некоторых образцах руды достигала 138 граммов на тонну — это очень высокий показатель, редко встречающийся в мире.
Китай уже является лидером по добыче золота в мире, но потребляет его втрое больше, чем добывает. Потому страна вынуждена импортировать металл из Австралии и Африки. Новое месторождение частично поможет снизить зависимость от импорта, но полностью решить проблему не поможет — этих запасов хватит всего на 1,5 года при нынешнем уровне потребления.
Мировые запасы золота ограничены. К примеру, в крупнейшем известном месторождении South Deep в ЮАР остается около 930 тонн золота. Так новое китайское месторождение может стать самым известным на планете.
Отмечается, что добыча золота на таких больших глубинах — непростое дело, но у Китая есть технологии и опыт, чтобы это реализовать. К тому же геология страны способствует таким открытиям — Китай лежит на стыках тектонических плит, что создает условия для формирования крупных месторождений золота.
Что известно о причинах стремительного роста цен на золото
26 сентября цены на золото обновили исторический рекорд и достигли уровня 2685,58 доллара за унцию.
По информации журналистов издания, цены на золото подскочили вверх на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Серебро также достигло самой высокой цены с 2012 года.
В частности, серебро подорожало на 2,8% до 32,71 доллара за унцию в четверг, увеличив свой рост в текущем году до 37%.
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