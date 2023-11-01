В Киевской области нашли золотое сокровище времен Гетманщины
Категория
Украина
Дата публикации

В Киевской области нашли золотое сокровище времен Гетманщины

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Источник:  Институт археологии Национальной академии наук Украины

Во время строительства в Белой Церкви нашли артефакты древнерусского и казацкого времен. Среди них обнаружен уникальный набор золотых украшений, созданный примерно во времена Гетманщины.

Что известно о сокровищах в Белой Церкви

Строительство и исследования Киевской области сопровождала Архитектурно-археологическая экспедиция от Института археологии. Клад золотых украшений был найден в культурных наслоениях 17-18 веков. Эксперты предполагают, что украшения сохранились со времен Гетманщины.

В наборе собрано 12 золотых украшений, общий вес которых составляет около 28 граммов. Клад хранился в небольшом керамическом сосуде, кроме золота в нем также был найден перламутровый бисер.

В Институте археологии отметили, что это очень редкая находка, имеющая научное и общественное значение. Благодаря этим украшениям ученые будут исследовать развитие материальной культуры украинцев в казацкие времена. Кроме того, клад подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства того времени.

Находка клада еще раз демонстрирует важность профессиональных охранных археологических исследований во время любых строительных работ в пределах исторических городов – наша обязанность в соответствии с Европейской конвенцией по охране археологического наследия, к сожалению, не всегда выполняется. Факт выявления подобных артефактов хорошо иллюстрирует основную цель археологии как общественно важной науки, – рассказали в Институте археологии НАН Украины.

Все найденные на территории строительства предметы передали на хранение в фонды Археологического музея Института археологии. Отмечают, что позже украшения пополнят экспозицию музея.

В отличие от грабителей-металлодетектористов, работа археолога позволяет не только получить конкретные уникальные вещи (которые передаются в экспозиции Государственных музеев, а не попадают в частные коллекции), но и реконструировать наше прошлое — открыть новые страницы нашей истории, что крайне важно для формирования Нации и понимание нашего места в общей истории Европы, добавили в Институте археологии НАН Украины.

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