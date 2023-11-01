В Киевской области нашли золотое сокровище времен Гетманщины

Во время строительства в Белой Церкви нашли артефакты древнерусского и казацкого времен. Среди них обнаружен уникальный набор золотых украшений, созданный примерно во времена Гетманщины.
Что известно о сокровищах в Белой Церкви
Строительство и исследования Киевской области сопровождала Архитектурно-археологическая экспедиция от Института археологии. Клад золотых украшений был найден в культурных наслоениях 17-18 веков. Эксперты предполагают, что украшения сохранились со времен Гетманщины.
В наборе собрано 12 золотых украшений, общий вес которых составляет около 28 граммов. Клад хранился в небольшом керамическом сосуде, кроме золота в нем также был найден перламутровый бисер.
В Институте археологии отметили, что это очень редкая находка, имеющая научное и общественное значение. Благодаря этим украшениям ученые будут исследовать развитие материальной культуры украинцев в казацкие времена. Кроме того, клад подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства того времени.
Все найденные на территории строительства предметы передали на хранение в фонды Археологического музея Института археологии. Отмечают, что позже украшения пополнят экспозицию музея.
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