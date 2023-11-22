В Украину вернется "скифское золото" – Минкульт

Министерство культуры и музей Алларда Пирсона в Нидерландах договорилось о возвращении "скифского золота" в Украину. При этом долги по хранению артефактов отменили.

Украинские артефакты скоро будут дома

Документ подписали в.и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Армен.

В Минкультуры также выразили благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение девяти лет, а также решение Нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украине, - отметил в.и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Поделиться

Музейные предметы включают в себя коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

Что известно о "скифском золоте"

В начале 2014 года коллекцию "Скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть принадлежащей крымским музеям коллекции после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем и должна быть передана непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе прошлого года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.