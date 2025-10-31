Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде провели новое масштабное исследование, в рамках которого стало понятно, что математическая Вселенная не может быть компьютерной симуляцией.

Главные тезисы

  • Реальность, в которой мы находимся, содержит неопределенность и сложность.
  • Есть структуры и законы Вселенной, которые просто невозможно смоделировать.

Мы не живем в "Матрице"

По словам авторов исследования, если бы реальность была симуляцией, в ней должны действовать строгие алгоритмические закономерности — идентичные компьютерным программам.

Однако главное отличие заключается в том, что многие процессы вокруг нас и в космосе не поддаются вычислению и не могут быть описаны конечным набором правил или формул.

Что важно понимать, концепция "Матрицы" сталкивается с фундаментальным ограничением: чтобы существовать, она должна быть полностью воспроизводима.

Однако реальность, которую мы наблюдаем, содержит элементы неопределенности и бесконечной сложности, выходящие за пределы любого кода.

Как отмечают ученые, некоторые структуры и законы Вселенной просто невозможно смоделировать, каким бы мощным ни был компьютер.

Все это указывает на то, что гипотеза симуляции не выдерживает проверки с точки зрения математики.

Мир, в котором мы живем, намного сложнее и глубже, чем любой искусственный код, — отмечают ученые.

