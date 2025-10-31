Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования

Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде провели новое масштабное исследование, в рамках которого стало понятно, что математическая Вселенная не может быть компьютерной симуляцией.
Главные тезисы
- Реальность, в которой мы находимся, содержит неопределенность и сложность.
- Есть структуры и законы Вселенной, которые просто невозможно смоделировать.
Мы не живем в "Матрице"
По словам авторов исследования, если бы реальность была симуляцией, в ней должны действовать строгие алгоритмические закономерности — идентичные компьютерным программам.
Однако главное отличие заключается в том, что многие процессы вокруг нас и в космосе не поддаются вычислению и не могут быть описаны конечным набором правил или формул.
Что важно понимать, концепция "Матрицы" сталкивается с фундаментальным ограничением: чтобы существовать, она должна быть полностью воспроизводима.
Как отмечают ученые, некоторые структуры и законы Вселенной просто невозможно смоделировать, каким бы мощным ни был компьютер.
Все это указывает на то, что гипотеза симуляции не выдерживает проверки с точки зрения математики.
