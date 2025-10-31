Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження

Матриця
Джерело:  Interesting Engineering

Науковці з університету Британської Колумбії в Канаді провели нове масштабне дослідження, у межах якого стало зрозуміло, що математично Всесвіт не може бути комп'ютерною симуляцією. 

Головні тези:

  • Реальність, в якій ми перебуваємо, містить невизначеність та складність.
  • Існують структури та закони Всесвіту, які просто неможливо змоделювати.

Ми не живемо у “Матриці”

За словами авторів дослідження, якби реальність була симуляцією, у ній мали б діяти суворі алгоритмічні закономірності — ідентичні до комп'ютерних програм.

Однак головна відмінність полягає в тому, що чимало процесів навколо нас та в космосі не піддаються обчисленню і не можуть бути описані кінцевим набором правил або формул.

Що важливо розуміти, концепція “Матриці” зіштовхується з фундаментальним обмеженням: щоб існувати, він має бути повністю визначеним і відтворюваним.

Проте реальність, яку ми спостерігаємо, містить елементи невизначеності та нескінченної складності, що виходять за межі будь-якого коду.

Як зазначають науковці, деякі структури і закони Всесвіту просто неможливо змоделювати, яким би потужним не був комп'ютер.

Усе це вказує на те, що гіпотеза симуляції не витримує перевірки з точки зору математики.

Світ, у якому ми живемо, набагато складніший і глибший, ніж будь-який штучний код, — наголошують вчені.

