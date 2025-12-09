Відкриття тисячоліття. Що відомо про "воскресіння" птаха такахе
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Відкриття тисячоліття. Що відомо про "воскресіння" птаха такахе

"Воскресіння" такахе - що насправді відбувається
Джерело:  Forbes

Еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс звертає увагу на те, що у Новій Зеландії птах такахе знаходиться на етапі унікального повернення.

Що важливо розуміти, саме цей вид понад 50 років вважали вимерлим, однак такахе зміг “воскреснути”, шокувавши усіх.

Головні тези:

  • До свого зникнення такахе зазнавали низки загроз.
  • Насамперед йдеться про знищення середовища існування, полювання, завезених хижаків і травоїдних.

"Воскресіння" такахе — що насправді сталося

Як зазначив Скотт Треверс, завдяки 70-річній програмі збереження цього птаха — наразі його популяція сягнула близько 500 особин.

Що важливо розуміти, такахе (Porphyrio hochstetteri) — це великий нелітаючий птах, який переважно проживає у Новій Зеландії.

Біолог розповідає, що наприкінці XIX століття наукова спільнота була переконана, що він майже повністю зник — останню особину бачили у 1898 році.

Однак минуло понад пів століття, й люди знову побачили цей вид у живій природі.

Його вперше виявили в віддаленій альпійській долині гір Мерчісон.

Скотт Треверс наголошує, що ця експедиція 1948 року стала “відкриттям тисячоліття”.

Птах, офіційно оголошений вимерлим, раптом виявився живим і здатним виживати непоміченим у найбільш диких і суворих ландшафтах Нової Зеландії. Це відкриття заклало основу для однієї з найтриваліших і найунікальніших програм відновлення видів у світовій історії.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільше у світі родовище літію виявили у США — дані дослідження
родовище
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?