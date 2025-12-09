Відкриття тисячоліття. Що відомо про "воскресіння" птаха такахе

Що важливо розуміти, саме цей вид понад 50 років вважали вимерлим, однак такахе зміг “воскреснути”, шокувавши усіх.

Еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс звертає увагу на те, що у Новій Зеландії птах такахе знаходиться на етапі унікального повернення.

"Воскресіння" такахе — що насправді сталося

Як зазначив Скотт Треверс, завдяки 70-річній програмі збереження цього птаха — наразі його популяція сягнула близько 500 особин.

Що важливо розуміти, такахе (Porphyrio hochstetteri) — це великий нелітаючий птах, який переважно проживає у Новій Зеландії.

Біолог розповідає, що наприкінці XIX століття наукова спільнота була переконана, що він майже повністю зник — останню особину бачили у 1898 році.

Однак минуло понад пів століття, й люди знову побачили цей вид у живій природі.

Його вперше виявили в віддаленій альпійській долині гір Мерчісон.

Скотт Треверс наголошує, що ця експедиція 1948 року стала “відкриттям тисячоліття”.