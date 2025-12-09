Відкриття тисячоліття. Що відомо про "воскресіння" птаха такахе

Еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс звертає увагу на те, що у Новій Зеландії птах такахе знаходиться на етапі унікального повернення.
Що важливо розуміти, саме цей вид понад 50 років вважали вимерлим, однак такахе зміг “воскреснути”, шокувавши усіх.
Головні тези:
- До свого зникнення такахе зазнавали низки загроз.
- Насамперед йдеться про знищення середовища існування, полювання, завезених хижаків і травоїдних.
"Воскресіння" такахе — що насправді сталося
Як зазначив Скотт Треверс, завдяки 70-річній програмі збереження цього птаха — наразі його популяція сягнула близько 500 особин.
Що важливо розуміти, такахе (Porphyrio hochstetteri) — це великий нелітаючий птах, який переважно проживає у Новій Зеландії.
Біолог розповідає, що наприкінці XIX століття наукова спільнота була переконана, що він майже повністю зник — останню особину бачили у 1898 році.
Однак минуло понад пів століття, й люди знову побачили цей вид у живій природі.
Його вперше виявили в віддаленій альпійській долині гір Мерчісон.
Скотт Треверс наголошує, що ця експедиція 1948 року стала “відкриттям тисячоліття”.
