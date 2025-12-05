"Цепь" из 14 галактик. Астрономы совершили чрезвычайное открытие в космосе

Астрономы сообщили об открытии одной из крупнейших вращающихся космических структур, расположенной в 140 млн световых лет от Земли. Речь идет о вращающейся гигантской космической ните и содержит "сверхтонкую" цепь из 14 галактик, богатых водородом. Ее протяженность – около 5,5 млн световых лет, а ширина – 117 тыс световых лет.

Как астрономы открыли "цепь" из 14 галактик

Все эти галактики соединены между собой, как подвески на браслете.

Исследование международной группы во главе с Оксфордским университетом опубликовано 4 декабря в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По словам соруководительницы работы доктора Лайлы Джанг, структура поражает не только масштабом, но и сочетанием выровненности вращения и движения всей нити.

Это можно сравнить с аттракционом с чашками в парке развлечений: каждая галактика вращается сама по себе, но в то же время вращается и вся "платформа" — космический филамент. Эта двойная динамика дает уникальное понимание того, как галактики получают свой крутящий момент.

Открытие может пролить свет на механизмы формирования галактик в ранней Вселенной.

Космические филаменты — это основа крупномасштабной структуры Вселенной, гигантские нити из галактик и темной материи, простирающиеся на миллионы световых лет. Они играют роль "магистралей", направляя потоки газа и материи в галактики.

Эту структуру удалось рассмотреть благодаря сочетанию данных радиотелескопа MeerKAT в ЮАР, спектроскопического инструмента DESI и обзоров неба SDSS. Инструменты зафиксировали синхронизированное выравнивание находящихся на одинаковых расстояниях галактик и "протянуты" вдоль одного газового канала.

Галактики в филаменте демонстрируют четкую тенденцию вращаться в том же направлении, что и сама структура. По модели динамики скорость этого вращения составляет примерно 110 км/с. Более того, вся нить также имеет собственную глобальную ротацию: галактики с обеих сторон ее "позвоночника" двигаются в противоположные стороны.

Такие данные бросают вызов действующим моделям эволюции галактик и свидетельствуют о том, что космические филаменты могут значительно сильнее влиять на формирование вращения галактик, чем считалось ранее. Структура, отмечают исследователи, выглядит молодой и почти неприкосновенной, а большое количество водорода и "динамически холодное" состояние делают ее своеобразной "фосильной записью" космических процессов.

Эта нить — как архив космических потоков, что позволяет понять, как галактики набирают вращение и растут, — отметила соруководительница работы доктора Мадалина Тудораче.

Полученные результаты могут помочь разработать новые модели для будущих космологических исследований, в частности для прогнозирования выравнивания галактик в больших масштабах.