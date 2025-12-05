"Цепь" из 14 галактик. Астрономы совершили чрезвычайное открытие в космосе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Цепь" из 14 галактик. Астрономы совершили чрезвычайное открытие в космосе

галактика
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Астрономы сообщили об открытии одной из крупнейших вращающихся космических структур, расположенной в 140 млн световых лет от Земли. Речь идет о вращающейся гигантской космической ните и содержит "сверхтонкую" цепь из 14 галактик, богатых водородом. Ее протяженность – около 5,5 млн световых лет, а ширина – 117 тыс световых лет.

Главные тезисы

  • Астрономы обнаружили вращающуюся космическую структуру в 140 млн световых лет от Земли, содержащую “сверхтонкую” цепь из 14 галактик.
  • Космические филаменты играют ключевую роль в формировании галактик, направляя потоки газа и материи в них.

Как астрономы открыли "цепь" из 14 галактик

Все эти галактики соединены между собой, как подвески на браслете.

Исследование международной группы во главе с Оксфордским университетом опубликовано 4 декабря в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По словам соруководительницы работы доктора Лайлы Джанг, структура поражает не только масштабом, но и сочетанием выровненности вращения и движения всей нити.

Это можно сравнить с аттракционом с чашками в парке развлечений: каждая галактика вращается сама по себе, но в то же время вращается и вся "платформа" — космический филамент. Эта двойная динамика дает уникальное понимание того, как галактики получают свой крутящий момент.

Открытие может пролить свет на механизмы формирования галактик в ранней Вселенной.

Космические филаменты — это основа крупномасштабной структуры Вселенной, гигантские нити из галактик и темной материи, простирающиеся на миллионы световых лет. Они играют роль "магистралей", направляя потоки газа и материи в галактики.

Эту структуру удалось рассмотреть благодаря сочетанию данных радиотелескопа MeerKAT в ЮАР, спектроскопического инструмента DESI и обзоров неба SDSS. Инструменты зафиксировали синхронизированное выравнивание находящихся на одинаковых расстояниях галактик и "протянуты" вдоль одного газового канала.

Галактики в филаменте демонстрируют четкую тенденцию вращаться в том же направлении, что и сама структура. По модели динамики скорость этого вращения составляет примерно 110 км/с. Более того, вся нить также имеет собственную глобальную ротацию: галактики с обеих сторон ее "позвоночника" двигаются в противоположные стороны.

Такие данные бросают вызов действующим моделям эволюции галактик и свидетельствуют о том, что космические филаменты могут значительно сильнее влиять на формирование вращения галактик, чем считалось ранее. Структура, отмечают исследователи, выглядит молодой и почти неприкосновенной, а большое количество водорода и "динамически холодное" состояние делают ее своеобразной "фосильной записью" космических процессов.

Эта нить — как архив космических потоков, что позволяет понять, как галактики набирают вращение и растут, — отметила соруководительница работы доктора Мадалина Тудораче.

Полученные результаты могут помочь разработать новые модели для будущих космологических исследований, в частности для прогнозирования выравнивания галактик в больших масштабах.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Прошлое Вселенной: найдена уникальная галактика, не изменившаяся за 10 млрд лет
Прошлое Вселенной: найдена уникальная галактика, не изменившаяся за 10 млрд лет
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Асторономы рассказали о галактиках, которые уже начали "погибать"
Асторономы рассказали о галактиках, которые уже начали "погибать"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Телескоп Hubble сфотографировал "звездный мост" между галактиками
Телескоп Hubble сфотографировал "звездный мост" между галактиками

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?