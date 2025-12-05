"Ланцюг" із 14 галактик. Астрономи зробили надзвичайне відкриття у космосі

Астрономи повідомили про відкриття однієї з найбільших обертових космічних структур, розташованої за 140 млн світлових років від Землі. Йдеться про гігантську космічну нитку, що обертається та містить "надтонкий" ланцюг із 14 галактик, багатих на водень. Її протяжність - близько 5,5 млн світлових років, а ширина - 117 тис світлових років.

Як астрономи відкрили “ланцюг” із 14 галактик

Усі ці галактики з’єднані між собою, немов підвіски на браслеті.

Зазначається, що дослідження міжнародної групи на чолі з Оксфордським університетом опубліковане 4 грудня в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Поширити

За словами співкерівниці роботи докторки Лайли Джанг, структура вражає не лише масштабом, але й поєднанням вирівняності обертання та руху всієї нитки.

Це можна порівняти з атракціоном із чашками в парку розваг: кожна галактика обертається сама по собі, але водночас обертається й уся "платформа" — космічний філамент. Ця подвійна динаміка дає унікальне розуміння того, як галактики отримують власний обертальний момент.

Відкриття може пролити світло на механізми формування галактик у ранньому Всесвіті.

Космічні філаменти — це основа великомасштабної структури Всесвіту, гігантські нитки з галактик і темної матерії, які простягаються на мільйони світлових років. Вони виконують роль "магістралей", спрямовуючи потоки газу та матерії у галактики.

Цю структуру вдалося розгледіти завдяки поєднанню даних радіотелескопа MeerKAT у ПАР, спектроскопічного інструмента DESI та оглядів неба SDSS. Інструменти зафіксували синхронізоване вирівнювання галактик, що знаходяться на однакових відстанях і "протягнуті" уздовж одного газового каналу.

Галактики у філаменті демонструють чітку тенденцію обертатися у тому ж напрямку, що й сама структура. За моделлю динаміки, швидкість цього обертання становить приблизно 110 км/с. Ба більше, вся нитка також має власну глобальну ротацію: галактики по обидва боки її "хребта" рухаються у протилежні боки. Поширити

Такі дані кидають виклик чинним моделям еволюції галактик і свідчать, що космічні філаменти можуть значно сильніше впливати на формування обертання галактик, ніж вважалося раніше. Структура, зазначають дослідники, виглядає молодою та майже недоторканою, а велика кількість водню та "динамічно холодний" стан роблять її своєрідним "фосильним записом" космічних процесів.

Ця нитка — як архів космічних потоків, що дозволяє зрозуміти, як галактики набирають обертання і ростуть, — зазначила співкерівниця роботи докторка Мадаліна Тудораче.

Отримані результати також можуть допомогти розробити нові моделі для майбутніх космологічних досліджень, зокрема для прогнозування вирівнювання галактик у великих масштабах.