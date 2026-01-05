Науковці зробили приголомшливе відкриття — змінить майбутнє світлодіодних технологій

Вчені з Кембридзького університету зробили важливе наукове відкриття, яке може змінити майбутнє світлодіодних технологій. Про це пише портал BGR.
Головні тези:
- Вчені з Кембриджу змогли змусити наночастинки проводити струм і випромінювати світло, відкриваючи нові перспективи для світлодіодних технологій.
- Використання лантанідних наночастинок у світлодіодах дозволяє створювати пристрої з високою точністю випромінювання і з низьким енергоспоживанням.
Нове відкриття змінить майбутнє світлодіодних технологій
Дослідникам вдалося змусити спеціальні наночастинки, які раніше вважалися електричними ізоляторами, проводити струм і випромінювати світло. Це відкриває нові можливості для створення більш ефективних і економічних LED-пристроїв.
Замість традиційної ізолюючої оболонки дослідники використовували органічні молекули-барвники. Ці молекули працюють як "посередники": вони приймають електричний заряд і передають енергію всередину наночастинки. Як наслідок частинки починають випромінювати стабільне і дуже чисте світло, переважно в ближньому інфрачервоному діапазоні.
Нова технологія дає змогу створювати світлодіоди, які працюють за низької напруги і вирізняються високою точністю випромінювання. Таке світло особливо потрібне в медицині — для діагностики, сканування тканин і переносних сенсорів. Також розробка може знайти застосування в оптичному зв'язку та енергоефективній електроніці.
При цьому дослідники зазначають, що це тільки перший крок. У майбутньому вони планують збільшити яскравість таких світлодіодів і адаптувати технологію для інших матеріалів.
Якщо розробку вдасться довести до масового виробництва, вона може стати основою нового покоління LED-пристроїв з меншим енергоспоживанням і ширшими можливостями застосування.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-