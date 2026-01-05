Науковці зробили приголомшливе відкриття — змінить майбутнє світлодіодних технологій

Вчені з Кембридзького університету зробили важливе наукове відкриття, яке може змінити майбутнє світлодіодних технологій. Про це пише портал BGR.

Нове відкриття змінить майбутнє світлодіодних технологій

Дослідникам вдалося змусити спеціальні наночастинки, які раніше вважалися електричними ізоляторами, проводити струм і випромінювати світло. Це відкриває нові можливості для створення більш ефективних і економічних LED-пристроїв.

Йдеться про так звані лантанідні наночастинки — матеріали на основі рідкісноземельних елементів. До теперішнього часу їх було вкрай складно використовувати в електроніці, оскільки електричний заряд не міг проникнути всередину частинок без високої напруги або сильного нагрівання. Вчені знайшли рішення, змінивши поверхню наночастинок.

Замість традиційної ізолюючої оболонки дослідники використовували органічні молекули-барвники. Ці молекули працюють як "посередники": вони приймають електричний заряд і передають енергію всередину наночастинки. Як наслідок частинки починають випромінювати стабільне і дуже чисте світло, переважно в ближньому інфрачервоному діапазоні.

Нова технологія дає змогу створювати світлодіоди, які працюють за низької напруги і вирізняються високою точністю випромінювання. Таке світло особливо потрібне в медицині — для діагностики, сканування тканин і переносних сенсорів. Також розробка може знайти застосування в оптичному зв'язку та енергоефективній електроніці.

При цьому дослідники зазначають, що це тільки перший крок. У майбутньому вони планують збільшити яскравість таких світлодіодів і адаптувати технологію для інших матеріалів.