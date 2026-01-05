Науковці зробили приголомшливе відкриття — змінить майбутнє світлодіодних технологій
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці зробили приголомшливе відкриття — змінить майбутнє світлодіодних технологій

відкриття
Джерело:  online.ua

Вчені з Кембридзького університету зробили важливе наукове відкриття, яке може змінити майбутнє світлодіодних технологій. Про це пише портал BGR.

 

Головні тези:

  • Вчені з Кембриджу змогли змусити наночастинки проводити струм і випромінювати світло, відкриваючи нові перспективи для світлодіодних технологій.
  • Використання лантанідних наночастинок у світлодіодах дозволяє створювати пристрої з високою точністю випромінювання і з низьким енергоспоживанням.

Нове відкриття змінить майбутнє світлодіодних технологій

Дослідникам вдалося змусити спеціальні наночастинки, які раніше вважалися електричними ізоляторами, проводити струм і випромінювати світло. Це відкриває нові можливості для створення більш ефективних і економічних LED-пристроїв.

Йдеться про так звані лантанідні наночастинки — матеріали на основі рідкісноземельних елементів. До теперішнього часу їх було вкрай складно використовувати в електроніці, оскільки електричний заряд не міг проникнути всередину частинок без високої напруги або сильного нагрівання. Вчені знайшли рішення, змінивши поверхню наночастинок.

Замість традиційної ізолюючої оболонки дослідники використовували органічні молекули-барвники. Ці молекули працюють як "посередники": вони приймають електричний заряд і передають енергію всередину наночастинки. Як наслідок частинки починають випромінювати стабільне і дуже чисте світло, переважно в ближньому інфрачервоному діапазоні.

Нова технологія дає змогу створювати світлодіоди, які працюють за низької напруги і вирізняються високою точністю випромінювання. Таке світло особливо потрібне в медицині — для діагностики, сканування тканин і переносних сенсорів. Також розробка може знайти застосування в оптичному зв'язку та енергоефективній електроніці.

При цьому дослідники зазначають, що це тільки перший крок. У майбутньому вони планують збільшити яскравість таких світлодіодів і адаптувати технологію для інших матеріалів.

Якщо розробку вдасться довести до масового виробництва, вона може стати основою нового покоління LED-пристроїв з меншим енергоспоживанням і ширшими можливостями застосування.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Новаторське відкриття. Фізики вперше розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом
Марс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Ланцюг" із 14 галактик. Астрономи зробили надзвичайне відкриття у космосі
галактика
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Відкриття тисячоліття. Що відомо про "воскресіння" птаха такахе
"Воскресіння" такахе - що насправді відбувається

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?