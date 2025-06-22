На Землю начала "литься" космическая энергия — о чем идет речь
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

На Землю начала "литься" космическая энергия — о чем идет речь

Что известно о новом открытии ученых
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Источник:  online.ua

Еще 100 лет назад стало известно, что над Землей существует область, где содержатся энергичные частицы из космоса — только сейчас они впервые активизировались. Несмотря на это, энергетический потенциал невозможно использовать, поскольку его просто нельзя "добыть".

Главные тезисы

  • Заряженные частицы в диапазоне мегаэлектронвольт очень трудно превращать в полезную энергию.
  • Космическая энергия – не реальный источник энергии для людей.

Что известно о новом открытии ученых

Еще в 1958 году стало известно, что наша планета опоясана так называемыми "радиационными поясами Ван Аллена" — областями, насыщенными заряженными частицами высокой энергии.

Однако только недавно ученые пришли к выводу, что эти невидимые кольца вокруг Земли могут принести больше вреда, чем пользы: во время геомагнитных бурь они ослабляют магнитное поле планеты.

Когда наблюдаешь внешний и внутренний радиационные пояса становится очевидно, насколько непредсказуемо их поведение. Их состав и структура изменяются в периоды магнитных бурь и активных фаз Солнца. Особенно нестабильным является наружный пояс, что делает его крайне ненадежным источником энергии.

Одним из важнейших факторов, влияющих на это, является несимметричность магнитного поля нашей планеты.

Что важно понимать, это оказывает влияние на проникновение частиц, а также блокирует создание стабильных условий для добычи энергии.

Сегодня наука признает: космическая энергия — это интересное явление, достойное изучение, но не реальный источник энергии для людей.

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