На Землю начала "литься" космическая энергия — о чем идет речь

Еще 100 лет назад стало известно, что над Землей существует область, где содержатся энергичные частицы из космоса — только сейчас они впервые активизировались. Несмотря на это, энергетический потенциал невозможно использовать, поскольку его просто нельзя "добыть".
Главные тезисы
- Заряженные частицы в диапазоне мегаэлектронвольт очень трудно превращать в полезную энергию.
- Космическая энергия – не реальный источник энергии для людей.
Что известно о новом открытии ученых
Еще в 1958 году стало известно, что наша планета опоясана так называемыми "радиационными поясами Ван Аллена" — областями, насыщенными заряженными частицами высокой энергии.
Однако только недавно ученые пришли к выводу, что эти невидимые кольца вокруг Земли могут принести больше вреда, чем пользы: во время геомагнитных бурь они ослабляют магнитное поле планеты.
Одним из важнейших факторов, влияющих на это, является несимметричность магнитного поля нашей планеты.
Что важно понимать, это оказывает влияние на проникновение частиц, а также блокирует создание стабильных условий для добычи энергии.
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