Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю

Ни для кого не секрет, что во Вселенной есть два вида материи: обычная, а также невидимая темная материя, о которой удалось узнать только благодаря ее гравитационному воздействию. Новое исследование помогло совершить еще один прорыв в изучении и понимании этого феномена.

Что еще удалось узнать о темной материи

По мнению ученых, примерно 85 процентов во Вселенной составляет именно темная материя.

Что важно понимать, это удалось узнать благодаря гравитационным аномалиям, которые она провоцирует.

Обычная материя — это газы, космическая пыль, звезды, планеты. Также к ней относят все земные вещи, такие как тесто для печенья. Поделиться

Астрономы довольно долго делали все возможное, чтобы узнать, где находится темная материя.

Ее удалось обнаружить с помощью мощных всплесков радиоволн, выходящих из 69 разных мест в космосе.

Что важно понимать, речь идет о тонко распределенном газе, распространенном в больших пространствах между галактиками.

Он был обнаружен благодаря влиянию, которое материя оказывает на радиоволну, распространяющуюся в космосе. Этот разреженный газ составляет межгалактическую среду, своего рода туман между галактиками. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил ведущий автор исследования профессор астрономии Гарвардского университета Лиам Коннор: