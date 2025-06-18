Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю

Ни для кого не секрет, что во Вселенной есть два вида материи: обычная, а также невидимая темная материя, о которой удалось узнать только благодаря ее гравитационному воздействию. Новое исследование помогло совершить еще один прорыв в изучении и понимании этого феномена.
Главные тезисы
- Темную материю удалось обнаружить с помощью мощных всплесков радиоволн.
- Она находилась в рассеянной тонкой космической паутине, вдали от галактик.
Что еще удалось узнать о темной материи
По мнению ученых, примерно 85 процентов во Вселенной составляет именно темная материя.
Что важно понимать, это удалось узнать благодаря гравитационным аномалиям, которые она провоцирует.
Астрономы довольно долго делали все возможное, чтобы узнать, где находится темная материя.
Ее удалось обнаружить с помощью мощных всплесков радиоволн, выходящих из 69 разных мест в космосе.
Что важно понимать, речь идет о тонко распределенном газе, распространенном в больших пространствах между галактиками.
С заявлением по этому поводу выступил ведущий автор исследования профессор астрономии Гарвардского университета Лиам Коннор:
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