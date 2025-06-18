Астрономи виявили в космосі приховану матерію

Ні для кого не секрет, що у Всесвіті є два види матерії: звичайна, а також невидима темна матерія, про яку вдалося дізнатися тільки завдяки її гравітаційному впливу. Нове дослідження допомогло здійснити ще один прорив у вивченні та розумінні цього феномену.

Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

На переконання науковців, приблизно 85 відсотків у Всесвіті становить саме темна матерія.

Що важливо розуміти, це вдалося дізнатися завдяки гравітаційним аномаліям, які вона провокує.

Звичайна матерія — це гази, космічний пил, зірки, планети. Також до неї відносять усі земні речі, такі як тісто для печива. Вважається, що все це становить не більше половини від тих 15 відсотків звичайної матерії у Всесвіті. Поширити

Астрономи доволі довго робили все можливе, щоб дізнатися, де знаходиться темна матерія.

Її вдалося виявити за допомогою потужних сплесків радіохвиль, що виходять із 69 різних місць у космосі.

Що важливо розуміти, йдеться про тонко розподілений газ, поширений у великих просторах між галактиками.

Він був виявлений завдяки впливу, який матерія чинить на радіохвилі, що поширюються в космосі. Цей розріджений газ становить міжгалактичне середовище, свого роду туман між галактиками. Поширити

З заявою з цього приводу виступив провідний автор дослідження професор астрономії Гарвардського університету Ліам Коннор: