Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрономи виявили в космосі приховану матерію

Що ще вдалося дізнатися про темну матерію
Джерело:  Reuters

Ні для кого не секрет, що у Всесвіті є два види матерії: звичайна, а також невидима темна матерія, про яку вдалося дізнатися тільки завдяки її гравітаційному впливу. Нове дослідження допомогло здійснити ще один прорив у вивченні та розумінні цього феномену.

Головні тези:

  • Темну матерію вдалося виявити за допомогою потужних сплесків радіохвиль.
  • Вона знаходилася у розсіяній тонкій космічній павутині, далеко від галактик.

Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

На переконання науковців, приблизно 85 відсотків у Всесвіті становить саме темна матерія.

Що важливо розуміти, це вдалося дізнатися завдяки гравітаційним аномаліям, які вона провокує.

Звичайна матерія — це гази, космічний пил, зірки, планети. Також до неї відносять усі земні речі, такі як тісто для печива. Вважається, що все це становить не більше половини від тих 15 відсотків звичайної матерії у Всесвіті.

Астрономи доволі довго робили все можливе, щоб дізнатися, де знаходиться темна матерія.

Її вдалося виявити за допомогою потужних сплесків радіохвиль, що виходять із 69 різних місць у космосі.

Що важливо розуміти, йдеться про тонко розподілений газ, поширений у великих просторах між галактиками.

Він був виявлений завдяки впливу, який матерія чинить на радіохвилі, що поширюються в космосі. Цей розріджений газ становить міжгалактичне середовище, свого роду туман між галактиками.

З заявою з цього приводу виступив провідний автор дослідження професор астрономії Гарвардського університету Ліам Коннор:

Питання, над яким ми билися, було таким: де вона ховається? Відповідь така: у розсіяній тонкій космічній павутині, далеко від галактик.

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