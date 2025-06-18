Астрономи виявили в космосі приховану матерію

Ні для кого не секрет, що у Всесвіті є два види матерії: звичайна, а також невидима темна матерія, про яку вдалося дізнатися тільки завдяки її гравітаційному впливу. Нове дослідження допомогло здійснити ще один прорив у вивченні та розумінні цього феномену.
Головні тези:
- Темну матерію вдалося виявити за допомогою потужних сплесків радіохвиль.
- Вона знаходилася у розсіяній тонкій космічній павутині, далеко від галактик.
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію
На переконання науковців, приблизно 85 відсотків у Всесвіті становить саме темна матерія.
Що важливо розуміти, це вдалося дізнатися завдяки гравітаційним аномаліям, які вона провокує.
Астрономи доволі довго робили все можливе, щоб дізнатися, де знаходиться темна матерія.
Її вдалося виявити за допомогою потужних сплесків радіохвиль, що виходять із 69 різних місць у космосі.
Що важливо розуміти, йдеться про тонко розподілений газ, поширений у великих просторах між галактиками.
З заявою з цього приводу виступив провідний автор дослідження професор астрономії Гарвардського університету Ліам Коннор:
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