36 мільярдів сонць. Астрономи розкрили одну з головних таємниць космосу
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

36 мільярдів сонць. Астрономи розкрили одну з головних таємниць космосу

чорна діра
Джерело:  Live Science

За словами науковців, їм вдалося відшукати величезну чорну діру розміром у 36 мільярдів сонць. Вони також офіційно підтвердили, що вона ховається всередині так званої "космічної підкови". Що важливо розуміти, це одна з найбільших чорних дір, коли-небудь знайдених.

Головні тези:

  • Кільце Ейнштейна, яке оточує галактику LRG 3-757, свідчить про наявність ультрамасивної чорної діри в центрі.
  • Гравітаційне лінзування, передбачене Ейнштейном, дозволило астрономам виявити та дослідити цю найбільшу чорну діру.

Що відомо про одну з найбільших чорних дір

Астрономи звертають увагу на те, що навколо цього об'єкта сформувалося кільце, що світиться і оточує передню галактику LRG 3-757.

Його доволі часто називають кільцем Ейнштейна — воно з'являється, коли масивна галактика спотворює і підсилює світло більш далекої галактики, розташованої позаду неї.

Фото: NASA, ESA

Таке посилення світла називається "гравітаційним лінзуванням" і було передбачене Альбертом Ейнштейном ще 1915 року. Нове дослідження показало, що саме чорна діра в центрі LRG 3-757 надає їй достатньої маси, щоб викривляти світло.

За словами астрономів, вони використовували дані зі спектрографа Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) у пустелі Атакама (Чилі), а також знімки Космічного телескопа Габбла.

Лише після детального аналізу потужного гравітаційного лінзування галактики LRG 3-757 (чия маса в 100 разів перевищує масу Чумацького Шляху), а також швидкості і траєкторії руху її зірок, учені дійшли висновку, що для пояснення спостережуваних даних необхідна присутність ультрамасивної чорної діри.

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