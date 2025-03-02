36 мільярдів сонць. Астрономи розкрили одну з головних таємниць космосу

За словами науковців, їм вдалося відшукати величезну чорну діру розміром у 36 мільярдів сонць. Вони також офіційно підтвердили, що вона ховається всередині так званої "космічної підкови". Що важливо розуміти, це одна з найбільших чорних дір, коли-небудь знайдених.

Що відомо про одну з найбільших чорних дір

Астрономи звертають увагу на те, що навколо цього об'єкта сформувалося кільце, що світиться і оточує передню галактику LRG 3-757.

Його доволі часто називають кільцем Ейнштейна — воно з'являється, коли масивна галактика спотворює і підсилює світло більш далекої галактики, розташованої позаду неї.

Фото: NASA, ESA

Таке посилення світла називається "гравітаційним лінзуванням" і було передбачене Альбертом Ейнштейном ще 1915 року. Нове дослідження показало, що саме чорна діра в центрі LRG 3-757 надає їй достатньої маси, щоб викривляти світло. Поширити

За словами астрономів, вони використовували дані зі спектрографа Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) у пустелі Атакама (Чилі), а також знімки Космічного телескопа Габбла.