Жіноча місія. Попзірка Кеті Перрі летить у космос від компанії Blue Origin

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса планує здійснити суборбітальний політ за участі виключно жіночого екіпажу, до якого увійде американська попзірка Кеті Перрі.
Головні тези:
- Унікальна місія NS-31 компанії Blue Origin з жіночим екіпажем відбудеться цієї весни.
- Кеті Перрі, Лорен Санчес, Гейл Кінг та інші відомі жінки стануть учасницями суборбітального польоту.
- Місія стане першим космічним польотом виключно з жіночим екіпажем після 1963 року.
Кеті Перрі летить у космос
Конкретної дати запуску немає, але Blue Origin розповіла, що це відбудеться вже цієї весни.
Окрім Перрі, у майбутній місії візьмуть участь:
наречена Безоса Лорен Санчес,
телеведуча американського каналу CBS Гейл Кінг,
колишня проєктувальниця ракет NASA Айша Боув,
правозахисниця Аманда Нгуєн,
кінопродюсерка Керіанн Флінн.
У компанії Blue Origin заявили, що це буде перший космічний політ виключно з жіночим екіпажем після самостійної місії Валентини Терешкової з Радянського Союзу в 1963 році.
Очікується, що сам політ відбудеться до початку всесвітнього туру Перрі під назвою «Lifetimes Tour», який стартуватиме 23 квітня.
Нині вже 52 людини були учасниками суборбітального польоту, який зазвичай триває близько 11 хвилин.
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