Жіноча місія. Попзірка Кеті Перрі летить у космос від компанії Blue Origin
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Жіноча місія. Попзірка Кеті Перрі летить у космос від компанії Blue Origin

Перрі
Джерело:  BBC

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса планує здійснити суборбітальний політ за участі виключно жіночого екіпажу, до якого увійде американська попзірка Кеті Перрі.

Головні тези:

  • Унікальна місія NS-31 компанії Blue Origin з жіночим екіпажем відбудеться цієї весни.
  • Кеті Перрі, Лорен Санчес, Гейл Кінг та інші відомі жінки стануть учасницями суборбітального польоту.
  • Місія стане першим космічним польотом виключно з жіночим екіпажем після 1963 року.

Кеті Перрі летить у космос

Конкретної дати запуску немає, але Blue Origin розповіла, що це відбудеться вже цієї весни.

Окрім Перрі, у майбутній місії візьмуть участь:

  • наречена Безоса Лорен Санчес,

  • телеведуча американського каналу CBS Гейл Кінг,

  • колишня проєктувальниця ракет NASA Айша Боув,

  • правозахисниця Аманда Нгуєн,

  • кінопродюсерка Керіанн Флінн.

У компанії Blue Origin заявили, що це буде перший космічний політ виключно з жіночим екіпажем після самостійної місії Валентини Терешкової з Радянського Союзу в 1963 році.

Очікується, що сам політ відбудеться до початку всесвітнього туру Перрі під назвою «Lifetimes Tour», який стартуватиме 23 квітня.

Кеті Перрі

Зазначається, що місія «NS-31» стане для ракети-носія New Shepard вже 31-м польотом загалом та 11-м за участю людей.

Нині вже 52 людини були учасниками суборбітального польоту, який зазвичай триває близько 11 хвилин.

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