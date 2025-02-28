Жіноча місія. Попзірка Кеті Перрі летить у космос від компанії Blue Origin

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса планує здійснити суборбітальний політ за участі виключно жіночого екіпажу, до якого увійде американська попзірка Кеті Перрі.

Кеті Перрі летить у космос

Конкретної дати запуску немає, але Blue Origin розповіла, що це відбудеться вже цієї весни.

Окрім Перрі, у майбутній місії візьмуть участь:

наречена Безоса Лорен Санчес,

телеведуча американського каналу CBS Гейл Кінг,

колишня проєктувальниця ракет NASA Айша Боув,

правозахисниця Аманда Нгуєн,

кінопродюсерка Керіанн Флінн.

У компанії Blue Origin заявили, що це буде перший космічний політ виключно з жіночим екіпажем після самостійної місії Валентини Терешкової з Радянського Союзу в 1963 році.

Очікується, що сам політ відбудеться до початку всесвітнього туру Перрі під назвою «Lifetimes Tour», який стартуватиме 23 квітня.

Кеті Перрі

Зазначається, що місія «NS-31» стане для ракети-носія New Shepard вже 31-м польотом загалом та 11-м за участю людей. Поширити

Нині вже 52 людини були учасниками суборбітального польоту, який зазвичай триває близько 11 хвилин.