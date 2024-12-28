Компанія Blue Origin запустить у космос першу ракету-носій New Glenn

Федеральна адміністрація авіації США (FAA) видала компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса ліцензію на комерційний запуск у космос нової ракети-носія New Glenn.
Головні тези:
- Компанія Blue Origin отримала ліцензію від FAA на запуск у космос ракети-носія New Glenn для орбітальних місій зі станції Космічних сил США.
- Перший запуск New Glenn стане сертифікаційною місією перед виконанням запусків супутників із національної безпеки.
- Blue Origin також запустить технології програми Blue Ring для пропозицій Пентагону щодо космічних кораблів, що можуть здійснювати маневри.
Blue Origin запустить у космос New Glenn
За словами американського регулятора, п’ятирічна ліцензія дозволятиме Blue Origin виконувати орбітальні місії зі станції Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида з подальшою посадкою першого ступеня New Glenn на баржу в Атлантичному океані.
Раніше дебютна місія нової ракети-носія мала запустити пару космічних кораблів NASA на Марс до кінця жовтня, але New Glenn до того часу не завершила розгортання, що спонукало NASA зняти космічний корабель із ракети.
Натомість New Glenn запустить технології, пов’язані з її програмою Blue Ring (бізнес-напрямком, який пропонуватиме Пентагону космічні кораблі, що зможуть здійснювати маневри).
SpaceX запустила у космос два супутники
Американська компанія SpaceX запустила у космос 18 грудня два комунікаційні супутники O3b mPOWER 7 та 8 для люксембурзької компанії SES.
O3b mPOWER — це комунікаційне сузір’я у MEO, яким керує люксембурзька компанія SES. На даний момент воно складається з шести супутників, які вийшли на орбіту у рамках трьох місій Falcon 9 в період з грудня 2022 року по листопад 2023 року.
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