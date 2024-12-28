Компанія Blue Origin запустить у космос першу ракету-носій New Glenn

Blue Origin запустить у космос New Glenn

За словами американського регулятора, п’ятирічна ліцензія дозволятиме Blue Origin виконувати орбітальні місії зі станції Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида з подальшою посадкою першого ступеня New Glenn на баржу в Атлантичному океані.

Перший запуск New Glenn стане сертифікаційною місією, яку вимагають Космічні сили США, перш ніж компанія зможе розпочати здійснювати запуски супутників із національної безпеки. Поширити

Раніше дебютна місія нової ракети-носія мала запустити пару космічних кораблів NASA на Марс до кінця жовтня, але New Glenn до того часу не завершила розгортання, що спонукало NASA зняти космічний корабель із ракети.

Натомість New Glenn запустить технології, пов’язані з її програмою Blue Ring (бізнес-напрямком, який пропонуватиме Пентагону космічні кораблі, що зможуть здійснювати маневри).

SpaceX запустила у космос два супутники

Американська компанія SpaceX запустила у космос 18 грудня два комунікаційні супутники O3b mPOWER 7 та 8 для люксембурзької компанії SES.

Зазначається що запуск ракети-носія Falcon 9 із двома супутниками на борту був здійснений о 00.26 за київським часом з космодрому у штаті Флорида. Поширити

O3b mPOWER — це комунікаційне сузір’я у MEO, яким керує люксембурзька компанія SES. На даний момент воно складається з шести супутників, які вийшли на орбіту у рамках трьох місій Falcon 9 в період з грудня 2022 року по листопад 2023 року.