Компания Blue Origin запустит в космос первую ракету-носитель New Glenn
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Компания Blue Origin запустит в космос первую ракету-носитель New Glenn

Blue Origin
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Источник:  Reuters

Федеральная администрация авиации США (FAA) выдала компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса лицензию на коммерческий запуск в космос новой ракеты-носителя New Glenn.

Главные тезисы

  • Blue Origin получила лицензию на коммерческий запуск ракеты-носителя New Glenn от FAA.
  • Первый запуск New Glenn станет сертификационной миссией перед выполнением запусков спутников национальной безопасности.
  • Компания запустит технологии программы Blue Ring для предложений Пентагону по космическим кораблям.

Blue Origin запустит в космос New Glenn

По словам американского регулятора, пятилетняя лицензия позволит Blue Origin выполнять орбитальные миссии со станции Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида с последующей посадкой первой ступени New Glenn на баржу в Атлантическом океане.

Первый запуск New Glenn станет сертификационной миссией, требуемой Космическими силами США, прежде чем компания сможет начать запуски спутников по национальной безопасности.

Ранее дебютная миссия новой ракеты-носителя должна была запустить пару космических кораблей NASA на Марс до конца октября, но New Glenn к тому времени не завершила развертывание, что побудило NASA снять космический корабль с ракеты.

New Glenn запустит технологии, связанные с ее программой Blue Ring (бизнес-направлением, которое будет предлагать Пентагону космические корабли, которые смогут совершать маневры).

SpaceX запустила в космос два спутника

Американская компания SpaceX запустила в космос 18 декабря два коммуникационных спутника O3b mPOWER 7 и 8 для люксембургской компании SES.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками на борту был осуществлен в 00.26 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида.

O3b mPOWER — это коммуникационное созвездие в MEO, которым управляет люксембургская компания SES. На данный момент оно состоит из шести спутников, вышедших на орбиту в рамках трех миссий Falcon 9 в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года.

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