Компания Blue Origin запустит в космос первую ракету-носитель New Glenn

Федеральная администрация авиации США (FAA) выдала компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса лицензию на коммерческий запуск в космос новой ракеты-носителя New Glenn.
Главные тезисы
- Blue Origin получила лицензию на коммерческий запуск ракеты-носителя New Glenn от FAA.
- Первый запуск New Glenn станет сертификационной миссией перед выполнением запусков спутников национальной безопасности.
- Компания запустит технологии программы Blue Ring для предложений Пентагону по космическим кораблям.
Blue Origin запустит в космос New Glenn
По словам американского регулятора, пятилетняя лицензия позволит Blue Origin выполнять орбитальные миссии со станции Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида с последующей посадкой первой ступени New Glenn на баржу в Атлантическом океане.
Ранее дебютная миссия новой ракеты-носителя должна была запустить пару космических кораблей NASA на Марс до конца октября, но New Glenn к тому времени не завершила развертывание, что побудило NASA снять космический корабль с ракеты.
New Glenn запустит технологии, связанные с ее программой Blue Ring (бизнес-направлением, которое будет предлагать Пентагону космические корабли, которые смогут совершать маневры).
SpaceX запустила в космос два спутника
Американская компания SpaceX запустила в космос 18 декабря два коммуникационных спутника O3b mPOWER 7 и 8 для люксембургской компании SES.
O3b mPOWER — это коммуникационное созвездие в MEO, которым управляет люксембургская компания SES. На данный момент оно состоит из шести спутников, вышедших на орбиту в рамках трех миссий Falcon 9 в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-