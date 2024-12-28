Компания Blue Origin запустит в космос первую ракету-носитель New Glenn

Blue Origin запустит в космос New Glenn

По словам американского регулятора, пятилетняя лицензия позволит Blue Origin выполнять орбитальные миссии со станции Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида с последующей посадкой первой ступени New Glenn на баржу в Атлантическом океане.

Первый запуск New Glenn станет сертификационной миссией, требуемой Космическими силами США, прежде чем компания сможет начать запуски спутников по национальной безопасности. Поделиться

Ранее дебютная миссия новой ракеты-носителя должна была запустить пару космических кораблей NASA на Марс до конца октября, но New Glenn к тому времени не завершила развертывание, что побудило NASA снять космический корабль с ракеты.

New Glenn запустит технологии, связанные с ее программой Blue Ring (бизнес-направлением, которое будет предлагать Пентагону космические корабли, которые смогут совершать маневры).

SpaceX запустила в космос два спутника

Американская компания SpaceX запустила в космос 18 декабря два коммуникационных спутника O3b mPOWER 7 и 8 для люксембургской компании SES.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками на борту был осуществлен в 00.26 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида. Поделиться

O3b mPOWER — это коммуникационное созвездие в MEO, которым управляет люксембургская компания SES. На данный момент оно состоит из шести спутников, вышедших на орбиту в рамках трех миссий Falcon 9 в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года.