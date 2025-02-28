Женская миссия. Поп-звезда Кэти Перри летит в космос от компании Blue Origin
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Женская миссия. Поп-звезда Кэти Перри летит в космос от компании Blue Origin

Перри
Читати українською
Источник:  BBC

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует совершить суборбитальный полет с участием исключительно женского экипажа, в который войдет американская узор Кэти Перри.

Главные тезисы

  • Blue Origin запланировала миссию NS-31 с исключительно женским экипажем, в который войдет певица Кэти Перри и другие известные личности.
  • Миссия станет первым космическим полетом только с женским экипажем после 1963 года и ожидается, что состоится уже весной 2022 года.
  • Кроме Кэти Перри, в полете примут участие Лорен Санчес, Гейл Кинг, Айша Боув, Аманда Нгуен и Керианн Флинн.

Кэти Перри летит в космос

Конкретной даты запуска нет, но Blue Origin рассказала, что это произойдет уже этой весной.

Кроме Перри, в предстоящей миссии примут участие:

  • невеста Безоса Лорен Санчес,

  • телеведущая американского канала CBS Гейл Кинг,

  • бывшая проектировщица ракет NASA Айша Боув,

  • правозащитница Аманда Нгуен,

  • кинопродюсер Керианн Флинн.

В компании Blue Origin заявили, что это будет первый космический полет исключительно с женским экипажем после самостоятельной миссии Валентины Терешковой из Советского Союза в 1963 году.

Ожидается, что сам полет состоится до начала всемирного тура Перри под названием Lifetimes Tour, который стартует 23 апреля.

Кэти Перри

Отмечается, что миссия «NS-31» станет для ракеты-носителя New Shepard уже 31-м полетом в целом и 11-м с участием людей.

В настоящее время уже 52 человека были участниками суборбитального полета, который обычно длится около 11 минут.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Blue Origin успешно запустила в космос туристическую ракету
Компания Blue Origin
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Blue Origin отправила на орбиту Земли 6 космических туристов — видео
Туристка
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Blue Origin запустит в космос первую ракету-носитель New Glenn
Blue Origin

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?