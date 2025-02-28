Женская миссия. Поп-звезда Кэти Перри летит в космос от компании Blue Origin

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует совершить суборбитальный полет с участием исключительно женского экипажа, в который войдет американская узор Кэти Перри.
Главные тезисы
- Blue Origin запланировала миссию NS-31 с исключительно женским экипажем, в который войдет певица Кэти Перри и другие известные личности.
- Миссия станет первым космическим полетом только с женским экипажем после 1963 года и ожидается, что состоится уже весной 2022 года.
- Кроме Кэти Перри, в полете примут участие Лорен Санчес, Гейл Кинг, Айша Боув, Аманда Нгуен и Керианн Флинн.
Кэти Перри летит в космос
Конкретной даты запуска нет, но Blue Origin рассказала, что это произойдет уже этой весной.
Кроме Перри, в предстоящей миссии примут участие:
невеста Безоса Лорен Санчес,
телеведущая американского канала CBS Гейл Кинг,
бывшая проектировщица ракет NASA Айша Боув,
правозащитница Аманда Нгуен,
кинопродюсер Керианн Флинн.
В компании Blue Origin заявили, что это будет первый космический полет исключительно с женским экипажем после самостоятельной миссии Валентины Терешковой из Советского Союза в 1963 году.
Ожидается, что сам полет состоится до начала всемирного тура Перри под названием Lifetimes Tour, который стартует 23 апреля.
В настоящее время уже 52 человека были участниками суборбитального полета, который обычно длится около 11 минут.
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