Женская миссия. Поп-звезда Кэти Перри летит в космос от компании Blue Origin

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует совершить суборбитальный полет с участием исключительно женского экипажа, в который войдет американская узор Кэти Перри.

Кэти Перри летит в космос

Конкретной даты запуска нет, но Blue Origin рассказала, что это произойдет уже этой весной.

Кроме Перри, в предстоящей миссии примут участие:

невеста Безоса Лорен Санчес,

телеведущая американского канала CBS Гейл Кинг,

бывшая проектировщица ракет NASA Айша Боув,

правозащитница Аманда Нгуен,

кинопродюсер Керианн Флинн.

В компании Blue Origin заявили, что это будет первый космический полет исключительно с женским экипажем после самостоятельной миссии Валентины Терешковой из Советского Союза в 1963 году.

Ожидается, что сам полет состоится до начала всемирного тура Перри под названием Lifetimes Tour, который стартует 23 апреля.

Кэти Перри

Отмечается, что миссия «NS-31» станет для ракеты-носителя New Shepard уже 31-м полетом в целом и 11-м с участием людей. Поделиться

В настоящее время уже 52 человека были участниками суборбитального полета, который обычно длится около 11 минут.