Астрономи відшукали джерело загадкових радіосигналів із космосу

Іноземні науковці змогли відстежити інтенсивний радіосигнал, що надходив із глибин космосу, до його джерела. За словами вчених, вони були вкрай здивовані тим, що виявили.
Головні тези:
- Іноземні науковці відстежили радіосигнал від стародавньої галактики.
- До цього моменту дослідники реєстрували радіосигнали з молодших галактик, тож відкриття стародавньої галактики є справді унікальним.
Що стало відомо про джерело загадкових радіосигналів із космосу
Доволі тривалий період науковці намагалися пояснити швидкі радіосплески (FRB).
Що важливо розуміти, йдеться про дуже короткі і вкрай потужні енергетичні викиди, що надходять із глибин космосу.
Однак лише нещодавно вдалося нарешті відстежити один із цих сплесків до його рідної галактики.
Що цікаво, ця галактика виявилася дуже старою і мертвою та здивувала астрономів своє формою.
Результати нового дослідження
За словами вчених, під час нього FRB був вперше помічений у лютому 2024 року.
Кілька місяців поспіль він не припиняв пульсувати, що дало можливість відшукати його місце знаходження у космосі.
Після того, як астрономи направили супутники до цього місця, то виявили, що сплеск виходив із галактики віком 11,3 мільярда років і всього за два мільярди світлових років від Землі.
Що важливо розуміти, раніше дослідники знаходили тільки FRB, що виходять із набагато молодших галактик.
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