Астрономи відшукали джерело загадкових радіосигналів із космосу

Іноземні науковці змогли відстежити інтенсивний радіосигнал, що надходив із глибин космосу, до його джерела. За словами вчених, вони були вкрай здивовані тим, що виявили.

Що стало відомо про джерело загадкових радіосигналів із космосу

Доволі тривалий період науковці намагалися пояснити швидкі радіосплески (FRB).

Що важливо розуміти, йдеться про дуже короткі і вкрай потужні енергетичні викиди, що надходять із глибин космосу.

Можливі пояснення включали різні версії — від чорних дір до інопланетних технологій. Дослідники постійно намагаються дізнатися більше про ці радіосигнали, простеживши їх до їхніх первісних галактик, в надії дізнатися їх джерело. Поширити

Однак лише нещодавно вдалося нарешті відстежити один із цих сплесків до його рідної галактики.

Що цікаво, ця галактика виявилася дуже старою і мертвою та здивувала астрономів своє формою.

Фото: unsplash.com

Результати нового дослідження

За словами вчених, під час нього FRB був вперше помічений у лютому 2024 року.

Кілька місяців поспіль він не припиняв пульсувати, що дало можливість відшукати його місце знаходження у космосі.

Після того, як астрономи направили супутники до цього місця, то виявили, що сплеск виходив із галактики віком 11,3 мільярда років і всього за два мільярди світлових років від Землі.

Потім учені змоделювали, які умови можуть бути в цій галактиці. Вони показали, що галактика дуже яскрава і дуже масивна, з масою в 100 мільярдів разів більшою за масу Сонця, що робить її наймасивнішою галактикою з FRB на сьогоднішній день і однією з наймасивніших виявлених галактик будь-якого типу. Поширити

Що важливо розуміти, раніше дослідники знаходили тільки FRB, що виходять із набагато молодших галактик.