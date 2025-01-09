Астронавт показав полярне сяйво з космосу — видео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астронавт показав полярне сяйво з космосу — видео

Полярне сяйво з космосу
Джерело:  online.ua

Астронавт NASA Дон Петтіт показав вигляд полярного сяйва над одним з міст з космосу. 

Головні тези:

  • Астронавт NASA Дон Петтіт показав вражаюче видео полярного сяйва над містом з космосу.
  • Полярне сяйво може мати інтенсивний зелений колір, створюючи захоплюючі види з висоти космосу.
  • Дон Петтіт вже здійснив четверту подорож у космос, провівши понад 370 днів за межами Землі.

Як виглядає з космосу полярне сяйво над містом

Політ над полярним сяйвом; інтенсивно зелений, — зазначив Петтіт.

Наразі 69-річний астронавт перебуває у четвертій подорожі в космос. За підрахунками NASA, він провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.

Що відомо про інші неймовірні види полярного сяйва

Ввечері 1 січня жителі півдня Франції на узбережжі Середземного моря стали свідками рідкісного для цих місць полярного сяйва, яке вкрило небо у яскравий та зелений.

Фото яскравого полярного сяйва зробили жителі Лазурного берега та острову Корсика.

Потужна геомагнітна буря 1 січня призвела до того, що полярне сяйво, яке зазвичай звикли спостерігати мешканці Північної Європи, можна було побачити на всій території Франції аж до узбережжя Середземного моря.

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Категорія
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