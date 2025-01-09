Астронавт NASA Дон Петтіт показав вигляд полярного сяйва над одним з міст з космосу.
Головні тези:
- Астронавт NASA Дон Петтіт показав вражаюче видео полярного сяйва над містом з космосу.
- Полярне сяйво може мати інтенсивний зелений колір, створюючи захоплюючі види з висоти космосу.
- Дон Петтіт вже здійснив четверту подорож у космос, провівши понад 370 днів за межами Землі.
Як виглядає з космосу полярне сяйво над містом
Наразі 69-річний астронавт перебуває у четвертій подорожі в космос. За підрахунками NASA, він провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.
Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB— Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025
Що відомо про інші неймовірні види полярного сяйва
Ввечері 1 січня жителі півдня Франції на узбережжі Середземного моря стали свідками рідкісного для цих місць полярного сяйва, яке вкрило небо у яскравий та зелений.
Фото яскравого полярного сяйва зробили жителі Лазурного берега та острову Корсика.
Потужна геомагнітна буря 1 січня призвела до того, що полярне сяйво, яке зазвичай звикли спостерігати мешканці Північної Європи, можна було побачити на всій території Франції аж до узбережжя Середземного моря.
2025 démarre fort avec de brèves mais jolies aurores boréales observées ce 1er janvier, début de soirée, depuis Argenton (@Indre36).— Florentin Cayrouse (@FloC36) January 1, 2025
Lueurs roses distinctes à l'œil nu temporairement entre 18h45 & 19h (5-10 min maxi lors du pic).
Réglages faits à la vite 😅. @AssoMeteoCVDL pic.twitter.com/EzmbfBRzZM
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Цікаве
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-