Астронавт NASA Дон Петтіт показав вигляд полярного сяйва над одним з міст з космосу.

Як виглядає з космосу полярне сяйво над містом

Політ над полярним сяйвом; інтенсивно зелений, — зазначив Петтіт. Поширити

Наразі 69-річний астронавт перебуває у четвертій подорожі в космос. За підрахунками NASA, він провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.

Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025

Що відомо про інші неймовірні види полярного сяйва

Ввечері 1 січня жителі півдня Франції на узбережжі Середземного моря стали свідками рідкісного для цих місць полярного сяйва, яке вкрило небо у яскравий та зелений.

Фото яскравого полярного сяйва зробили жителі Лазурного берега та острову Корсика.

Потужна геомагнітна буря 1 січня призвела до того, що полярне сяйво, яке зазвичай звикли спостерігати мешканці Північної Європи, можна було побачити на всій території Франції аж до узбережжя Середземного моря.