Астронавт NASA Дон Петтит показал вид полярного сияния над одним из городов из космоса.
Главные тезисы
- Астронавт NASA Дон Петтит показал поразительное видео полярного сияния над городом из космоса.
- Полярное сияние имеет интенсивный зеленый цвет, создавая увлекательные виды с высоты космоса.
- Дон Петтит уже совершил четвертое путешествие в космос, проведя более 370 дней за пределами Земли.
- Вечером 1 января южане Франции стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый цвет.
- Мощная геомагнитная буря привела к тому, что полярное сияние можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.
Как выглядит из космоса полярное сияние над городом
В настоящее время 69-летний астронавт находится в четвертом путешествии в космос. По подсчетам NASA, он провел за пределами Земли более 370 дней, в том числе 13 часов в открытом космосе.
Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB— Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025
Что известно о других невероятных видах полярного сияния
Вечером 1 января южане Франции на побережье Средиземного моря стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый.
Фото яркого полярного сияния сделали жители Лазурного берега и Корсика.
Мощная геомагнитная буря 1 января привела к тому, что полярное сияние, обычно привыкшее наблюдать жители Северной Европы, можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.
2025 démarre fort avec de brèves mais jolies aurores boréales observées ce 1er janvier, début de soirée, depuis Argenton (@Indre36).— Florentin Cayrouse (@FloC36) January 1, 2025
Lueurs roses distinctes à l'œil nu temporairement entre 18h45 & 19h (5-10 min maxi lors du pic).
Réglages faits à la vite 😅. @AssoMeteoCVDL pic.twitter.com/EzmbfBRzZM
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