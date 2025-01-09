Астронавт NASA Дон Петтит показал вид полярного сияния над одним из городов из космоса.

Как выглядит из космоса полярное сияние над городом

Полет над полярным сиянием; интенсивно зеленый, — отметил Петтит. Поделиться

В настоящее время 69-летний астронавт находится в четвертом путешествии в космос. По подсчетам NASA, он провел за пределами Земли более 370 дней, в том числе 13 часов в открытом космосе.

Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025

Что известно о других невероятных видах полярного сияния

Вечером 1 января южане Франции на побережье Средиземного моря стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый.

Фото яркого полярного сияния сделали жители Лазурного берега и Корсика.

Мощная геомагнитная буря 1 января привела к тому, что полярное сияние, обычно привыкшее наблюдать жители Северной Европы, можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.