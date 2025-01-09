Астронавт показал полярное сияние из космоса — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астронавт показал полярное сияние из космоса — видео

Полярное сияние из космоса
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Источник:  online.ua

Астронавт NASA Дон Петтит показал вид полярного сияния над одним из городов из космоса.

Главные тезисы

  • Астронавт NASA Дон Петтит показал поразительное видео полярного сияния над городом из космоса.
  • Полярное сияние имеет интенсивный зеленый цвет, создавая увлекательные виды с высоты космоса.
  • Дон Петтит уже совершил четвертое путешествие в космос, проведя более 370 дней за пределами Земли.
  • Вечером 1 января южане Франции стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый цвет.
  • Мощная геомагнитная буря привела к тому, что полярное сияние можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.

Как выглядит из космоса полярное сияние над городом

Полет над полярным сиянием; интенсивно зеленый, — отметил Петтит.

В настоящее время 69-летний астронавт находится в четвертом путешествии в космос. По подсчетам NASA, он провел за пределами Земли более 370 дней, в том числе 13 часов в открытом космосе.

Что известно о других невероятных видах полярного сияния

Вечером 1 января южане Франции на побережье Средиземного моря стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый.

Фото яркого полярного сияния сделали жители Лазурного берега и Корсика.

Мощная геомагнитная буря 1 января привела к тому, что полярное сияние, обычно привыкшее наблюдать жители Северной Европы, можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.

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