NASA та Європейське космічне агентство представили найбільш вражаючі знімки космосу, зроблені протягом 2024 року.

Як виглядають найбільш вражаючі космічні знімки за 2024 рік

Полярне сяйво в атмосфері Землі. Астронавт NASA Метью Домінік оприлюднив яскраве фото дивовижного яскравого зелено-рожевого полярного сяйва в атмосфері Землі з борту космічного корабля SpaceX Dragon Endeavour 7 жовтня 2024 року.

У той момент Міжнародна космічна станція перебувала на висоті близько 440 км над Індійським океаном.

Яскраве полярне сяйво в атмосфері Землі

Спіральна галактика UGC 10043. Цю галактику сфотографував телескоп Хаббл. На фото не видно спіральних рукавів, але не тому, що їх не має, а тому що знімок демонструє галактику збоку.

Спіральна галактика UGC 10043

Галактика розташована приблизно за 150 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Змієносця.

У центрі галактики можна побачити сяючу, майже яйцеподібну "опуклість", яка піднімається над і під диском. Вона фактично "утримує" зорі, що обертаються навколо галактичного центру по траєкторіях над і під вихровим диском.

Вражає те, що науковцям фактично витратили 23 роки, аби оприлюднити це фото. Два набори даних, які складають це комбіноване з окремих знімків зображення, були зібрані у 2000 і 2023 роках.

Рідкісна взаємодія галактик. Астрономи NASA використали телескоп Джеймс Вебб для фіксації вирівнювання об’єктів галактик у просторі світлових років.

Рідкісна взаємодія галактик

Ці дві галактики розташовані на відстані 7 млрд світлових років від Землі та достатньо близько одна від одної, щоб взаємодіяти.

Молоде зоряне скупчення NGC 602. Це скупчення знаходиться поблизу околиць карликової галактики Малої Магелланової Хмари, за 200 тис світлових років від Землі.

Молоде зоряне скупчення NGC 602

Навколо та всередині газу можна побачити чимало далеких галактик, деякі — доволі великі. Також видніються кілька масивних і яскравих зірок, розташованих ближче до Землі.

Наднова у середині спіральної галактики. Фото було зроблене телескопом Хаббл. На ньому зображена сяюча спіральна галактика з перемичками.

Галактика NGC 1672

Це галактика NGC 1672 в сузір’ї Золотої Риби на відстані 49 млн світлових років від Землі.

Уздовж двох великих рукавів галактики частинки водню утворюють яскраве червоне світло — це випромінювання від новостворених зірок.

Неподалік від центру можна побачити дві особливо виразні зірки.

Астрономи ESA пояснюють, що ці зірки вбудовані в кільце гарячого газу та виділяють потужне рентгенівське випромінювання.

У центрі галактики — активне ядро системи, а у його "серці" — нагрітий акреційний диск, що оточує надмасивну чорну діру під назвою NGC 1672.

R Водолія. Телескоп Хаббл сфотографував одну з найвражаючих зірок нашої галактики — подвійну зоряну систему за 700 світлових років від Землі — R Водолія.

R Водолія

На фото зображені величезні “нитки” розжареного газу, а закручені зоряні потоки астрономи порівнюють з розбризкувачем для газону, що вийшов з ладу.