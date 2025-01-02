NASA и Европейское космическое агентство представили самые впечатляющие снимки космоса, сделанные в течение 2024 года.
Главные тезисы
- NASA и ESA поделились удивительными снимками космоса 2024 года, раскрывая красоту полярного сияния и галактические взаимодействия.
- Снимки спиральной галактики UGC 10043 вызывают восхищение среди ученых, открывая сложные процессы космических образований.
- Редкое взаимодействие галактик и молодое звездное скопление NGC 602 вдохновили астрономов на новые открытия в изучении Вселенной.
- Фотографии NASA и ESA исследуют активные ядра галактик и загадочные явления космоса, показывая величественность естественных образований.
- Снимки с телескопа Хаббл погружают нас в прекрасный мир космоса, полный невероятных видов и феноменов космической природы.
Как выглядят самые впечатляющие космические снимки за 2024 год
Полярный свет в атмосфере Земли. Астронавт NASA Мэтью Доминик обнародовал яркое фото удивительного яркого зелено-розового полярного сияния в атмосфере Земли с борта космического корабля SpaceX Dragon Endeavour 7 октября 2024 года.
В этот момент Международная космическая станция находилась на высоте около 440 км над Индийским океаном.
Спиральная галактика UGC 10043. Эту галактику сфотографировал телескоп Хаббл. На фото не видно спиральных рукавов, но не потому, что их нет, а потому что снимок демонстрирует галактику сбоку.
Галактика расположена примерно в 150 миллионах световых лет от Земли в созвездии Змееносца.
В центре галактики можно увидеть сияющую, почти яйцевидную "выпуклость", поднимающуюся над и под диском. Она фактически "удерживает" звезды, вращающиеся вокруг галактического центра по траекториям над и под вихревым диском.
Впечатляет то, что ученым фактически потратили 23 года, чтобы обнародовать это фото. Два набора данных, которые составляют комбинированное из отдельных снимков изображение, были собраны в 2000 и 2023 годах.
Редкое взаимодействие галактик . Астрономы NASA использовали телескоп Джеймс Уэбб для фиксации выравнивания объектов галактик в пространстве световых лет.
Эти две галактики расположены в 7 млрд световых лет от Земли и достаточно близко друг от друга, чтобы взаимодействовать.
Молодое звездное скопление NGC 602. вблизи окрестностей карликовой галактики Малого Магелланового Облака, в 200 тыс. световых лет от Земли.
Вокруг и внутри газа можно увидеть немало далеких галактик, некоторые довольно большие.
Сверхновая в середине спиральной галактики . Фото было сделано телескопом Хаббл. На нем изображена сияющая спиральная галактика с перемычками.
Это галактика NGC 1672 в созвездии Золотой Рыбы в 49 млн световых лет от Земли.
Вдоль двух больших рукавов галактики частицы водорода образуют яркий красный свет — это излучение от вновь звезд.
Недалеко от центра можно увидеть две особенно выразительные звезды.
Астрономы ESA объясняют, что звезды встроены в кольцо горячего газа и выделяют мощное рентгеновское излучение.
В центре галактики — активное ядро системы, а в его "сердце" — нагретый аккреционный диск, окружающий сверхмассивную черную дыру под названием NGC 1672.
R Водолея. Телескоп Хаббл сфотографировал одну из самых впечатляющих звезд нашей галактики — двойную звездную систему в 700 световых годах от Земли — R Водолея.
На фото изображены огромные "нити" раскаленного газа, а закрученные звездные потоки астрономы сравнивают с вышедшим из строя разбрызгивателем для газона.
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