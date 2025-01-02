NASA и ESA представили лучшие снимки космоса в 2024 году
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Наука и медицина
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NASA и ESA представили лучшие снимки космоса в 2024 году

NASA
Молодое звездное скопление NGC 602
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NASA и Европейское космическое агентство представили самые впечатляющие снимки космоса, сделанные в течение 2024 года.

Главные тезисы

  • NASA и ESA поделились удивительными снимками космоса 2024 года, раскрывая красоту полярного сияния и галактические взаимодействия.
  • Снимки спиральной галактики UGC 10043 вызывают восхищение среди ученых, открывая сложные процессы космических образований.
  • Редкое взаимодействие галактик и молодое звездное скопление NGC 602 вдохновили астрономов на новые открытия в изучении Вселенной.
  • Фотографии NASA и ESA исследуют активные ядра галактик и загадочные явления космоса, показывая величественность естественных образований.
  • Снимки с телескопа Хаббл погружают нас в прекрасный мир космоса, полный невероятных видов и феноменов космической природы.

Как выглядят самые впечатляющие космические снимки за 2024 год

Полярный свет в атмосфере Земли. Астронавт NASA Мэтью Доминик обнародовал яркое фото удивительного яркого зелено-розового полярного сияния в атмосфере Земли с борта космического корабля SpaceX Dragon Endeavour 7 октября 2024 года.

В этот момент Международная космическая станция находилась на высоте около 440 км над Индийским океаном.

NASA и ESA показали лучшие снимки космоса в 2024 году
Яркое полярное сияние в атмосфере Земли

Спиральная галактика UGC 10043. Эту галактику сфотографировал телескоп Хаббл. На фото не видно спиральных рукавов, но не потому, что их нет, а потому что снимок демонстрирует галактику сбоку.

NASA и ESA показали лучшие снимки космоса в 2024 году
Спиральная галактика UGC 10043

Галактика расположена примерно в 150 миллионах световых лет от Земли в созвездии Змееносца.

В центре галактики можно увидеть сияющую, почти яйцевидную "выпуклость", поднимающуюся над и под диском. Она фактически "удерживает" звезды, вращающиеся вокруг галактического центра по траекториям над и под вихревым диском.

Впечатляет то, что ученым фактически потратили 23 года, чтобы обнародовать это фото. Два набора данных, которые составляют комбинированное из отдельных снимков изображение, были собраны в 2000 и 2023 годах.

Редкое взаимодействие галактик . Астрономы NASA использовали телескоп Джеймс Уэбб для фиксации выравнивания объектов галактик в пространстве световых лет.

NASA и ESA показали лучшие снимки космоса в 2024 году
Редкое взаимодействие галактик

Эти две галактики расположены в 7 млрд световых лет от Земли и достаточно близко друг от друга, чтобы взаимодействовать.

Молодое звездное скопление NGC 602. вблизи окрестностей карликовой галактики Малого Магелланового Облака, в 200 тыс. световых лет от Земли.

NASA и ESA показали лучшие снимки космоса в 2024 году
Молодое звездное скопление NGC 602

Вокруг и внутри газа можно увидеть немало далеких галактик, некоторые довольно большие.

Сверхновая в середине спиральной галактики . Фото было сделано телескопом Хаббл. На нем изображена сияющая спиральная галактика с перемычками.

NASA и ESA показали лучшие снимки космоса в 2024 году
Галактика NGC 1672

Это галактика NGC 1672 в созвездии Золотой Рыбы в 49 млн световых лет от Земли.

Вдоль двух больших рукавов галактики частицы водорода образуют яркий красный свет — это излучение от вновь звезд.

Недалеко от центра можно увидеть две особенно выразительные звезды.

Астрономы ESA объясняют, что звезды встроены в кольцо горячего газа и выделяют мощное рентгеновское излучение.

В центре галактики — активное ядро системы, а в его "сердце" — нагретый аккреционный диск, окружающий сверхмассивную черную дыру под названием NGC 1672.

R Водолея. Телескоп Хаббл сфотографировал одну из самых впечатляющих звезд нашей галактики — двойную звездную систему в 700 световых годах от Земли — R Водолея.

NASA и ESA показали лучшие снимки космоса в 2024 году
R Водолея

На фото изображены огромные "нити" раскаленного газа, а закрученные звездные потоки астрономы сравнивают с вышедшим из строя разбрызгивателем для газона.

Это наглядно демонстрирует, как Вселенная перераспределяет продукты ядерной энергии, которые образуются глубоко внутри звезд и вылетают в космос, — объясняют астрономы NASA.

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