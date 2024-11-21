Завернутая в "кокон". Исследователи подробно сфотографировали звезду из другой галактики

Астрономы сделали первое детальное изображение звезды за пределами Млечного Пути. Она оказалась "завернутой" в кокон. До сих пор звезды других галактик видели лишь как точки света, даже при наблюдении с помощью телескопов.

Астрономы подробно сняли звезду за пределами Млечного Пути

Открытие описано в исследовании, опубликованном в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Первое увеличенное изображение звезды удалось получить благодаря очень большому телескопу-интерферометру (VLTI) Европейской южной обсерватории.

Заря под названием WOH G64 расположена в 160 тысячах световых лет от Земли — в Большом Магеллановом Облаке. Это одна из малых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути.

Считается, что WOH G64 является крупнейшим в ВМХ. Она классифицируется как красный сверхгигант и примерно в 2 тысячи раз превышает массу Солнца.

Вокруг WOH G64 астрономы заметили яйцевидный кокон из газа и пыли.

Это может быть связано с резким выбросом материи из умирающей звезды перед взрывом сверхновой (когда звезда внезапно и сильно увеличивает свою яркость — ред.), — сказал Кеичи Онака, астрофизик из Национального университета Андреса Белло в Чили. Поделиться

Вытянутую форму, по словам ученых, можно объяснить либо вращением WOH G64, либо влиянием еще не открытой звезды-компаньонки.

Вероятно, WOH G64 начинает свою финальную стадию жизни перед тем, как превратится в сверхновую.

Массивные звезды взрываются с энергией, эквивалентной энергии Солнца, светящейся на протяжении всех 10 миллиардов лет своей жизни. Люди наблюдали за взрывами сверхновых, астрономы обнаружили некоторые из них на старых снимках. Но мы никогда не видели, чтобы звезда менялась так, что это свидетельствовало о ее неизбежной смерти, — отмечает Яко ван Лун, астрофизик из Колского Университета (Великобритания).

Существуют доказательства того, что некоторые звезды сбрасывают свои внешние слои за несколько лет или десятилетий до того, как превратятся в сверхновую. Но увидеть это в реальном времени можно далеко не всегда.

Это может занять десятки тысяч лет, — говорит Ван Лун. Поделиться

Ученые раскрыли еще больше интересных данных о Земле

Исследователи обращают внимание на то, что во время ордовического периода наша планета страдала от существенного увеличения количества падений метеоритов.

Очень интересным моментом является то, что образовавшийся в тот период 21 ударный кратер находится именно вблизи экватора. Поделиться

Проанализировав эти факты нетрудно догадаться, что они образовались из обломков вращающихся вокруг Земли кольца.