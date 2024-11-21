Завернутая в "кокон". Исследователи подробно сфотографировали звезду из другой галактики
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Завернутая в "кокон". Исследователи подробно сфотографировали звезду из другой галактики

WOH G64
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Источник:  The Guardian

Астрономы сделали первое детальное изображение звезды за пределами Млечного Пути. Она оказалась "завернутой" в кокон. До сих пор звезды других галактик видели лишь как точки света, даже при наблюдении с помощью телескопов.

Главные тезисы

  • Астрономы сделали первое подробное изображение звезды за пределами Млечного Пути, обнаружив, что она завернута в яйцевидный кокон.
  • Звезда WOH G64 в Большом Магеллановом Облаке может быть самой крупной в ВМХ и находится на пороге сверхновой.
  • Ученые считают, что вытянутая форма кокона вокруг звезды может указывать на начало ее финальной стадии жизни перед взрывом.
  • Сверхновые звезды, как WOH G64, взрываются с огромной энергией, что приводит к смене яркости их свечения и неизбежному окончанию жизни.

Астрономы подробно сняли звезду за пределами Млечного Пути

Открытие описано в исследовании, опубликованном в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Первое увеличенное изображение звезды удалось получить благодаря очень большому телескопу-интерферометру (VLTI) Европейской южной обсерватории.

Заря под названием WOH G64 расположена в 160 тысячах световых лет от Земли — в Большом Магеллановом Облаке. Это одна из малых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути.

Считается, что WOH G64 является крупнейшим в ВМХ. Она классифицируется как красный сверхгигант и примерно в 2 тысячи раз превышает массу Солнца.

Вокруг WOH G64 астрономы заметили яйцевидный кокон из газа и пыли.

Это может быть связано с резким выбросом материи из умирающей звезды перед взрывом сверхновой (когда звезда внезапно и сильно увеличивает свою яркость — ред.), — сказал Кеичи Онака, астрофизик из Национального университета Андреса Белло в Чили.

Вытянутую форму, по словам ученых, можно объяснить либо вращением WOH G64, либо влиянием еще не открытой звезды-компаньонки.

Вероятно, WOH G64 начинает свою финальную стадию жизни перед тем, как превратится в сверхновую.

Массивные звезды взрываются с энергией, эквивалентной энергии Солнца, светящейся на протяжении всех 10 миллиардов лет своей жизни. Люди наблюдали за взрывами сверхновых, астрономы обнаружили некоторые из них на старых снимках. Но мы никогда не видели, чтобы звезда менялась так, что это свидетельствовало о ее неизбежной смерти, — отмечает Яко ван Лун, астрофизик из Колского Университета (Великобритания).

Существуют доказательства того, что некоторые звезды сбрасывают свои внешние слои за несколько лет или десятилетий до того, как превратятся в сверхновую. Но увидеть это в реальном времени можно далеко не всегда.

Это может занять десятки тысяч лет, — говорит Ван Лун.

Ученые раскрыли еще больше интересных данных о Земле

Исследователи обращают внимание на то, что во время ордовического периода наша планета страдала от существенного увеличения количества падений метеоритов.

Очень интересным моментом является то, что образовавшийся в тот период 21 ударный кратер находится именно вблизи экватора.

Проанализировав эти факты нетрудно догадаться, что они образовались из обломков вращающихся вокруг Земли кольца.

Считается, что это кольцо образовалось, когда крупный астероид, диаметром около 12 км, достиг границы Роша — гравитационного радиуса, за пределами которого объекты разрываются на части.

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